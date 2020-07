DR DARIJA SADA IZGLEDA POTPUNO DRUGAČIJE: Smršala i promenila frizuru, a ovako se danas pojavila na Kriznom štabu FOTO

Doktorka Darija Kisić Tepavčević govorila je danas na konferenciji Kriznog štaba o trenutnoj situaciji u Srbiji s virusom korona.

Ona privlači pažnju javnosti, kako svojom stručnošću tako i izgledom. Danas se pojavila u belom sakou i plavoj bluzi, a ono što je moglo da se primeti je da je smršala.

foto: Kurir Printscreen

Skratila je i kosu, koja joj je od malih nogu pravila probleme, kako je ranije govorila.

foto: Kurir Printscreen

- Majka i otac nisu znali šta će s tolikom kosom, pa im je jedino rešenje bilo da me redovno šišaju na kratko. Sve dok sama nisam počela da održavam frizuru. Tako da ne mogu da se pohvalim uvojcima i kikama iz tog životnog perioda, samim tim ni da me je neki dečak čupkao kako bi mi stavio do znanja da mu se sviđam - rekla je doktorka u jednom intervjuu.

(Kurir.rs)

Kurir