PRLJAVA IGRA! ISTRAŽIVANJE KURIRA: Otkrivamo šta se krije iza učestalih NAPADA N1 TV na Telekom!

Junajted grupa, preko svoje televizije N1, nastavila je da vodi negativnu kampanju protiv Telekoma Srbije, u kojoj su javnosti poturili selektivne podatke o poslovanju ovog preduzeća koji bi mu mogli naneti ozbiljnu štetu. Cilj najnovijeg širenja zlonamernih vesti u televizijskom programu N1 i na njihovom portalu, po svemu sudeći, nije ništa drugo do pokušaj uklanjanja zdrave konkurencije u sferi telekomunikacija. Imajući u vidu da je N1 u vlasništvu Junajted grupe, može se zaključiti da je cilj ove kampanje protiv Telekoma isključivo ekonomski interes vlasnika Junajted grupe.

Telekom Srbija je u poslednje dve godine s velikim rastom na tržištu kablovskih operatera i brojnim poslovnim uspesima postao ozbiljan konkurent Junajted grupi u celom regionu. O tome govore podaci o tržištu kablovskih operatera na kom Telekom Srbija, prema izveštaju Ratela, zauzima 41,5 odsto, dok SBB ima 48,8 odsto tržišta. Ostali deo, manji od deset odsto, dele mali operateri. Na delu je, dakle, okršaj dve velike i snažne kompanije koje imaju isti cilj - da kontrolišu što veći deo na tržištu. Međutim, dok je u prošlosti Junajted grupa bila izrazito dominantna, delovalo je da između dve kompanije i nema pravog rivalstva. Ali kada je Telekom krenuo da diže svoje poslovanje i povećava broj korisnika, stvari su se promenile.

Na tržišni nalet Telekoma, koji traje poslednje dve godine, Junajted grupa nema adekvatan poslovni odgovor, a mogućnost daljeg širenja na tržištu joj je u velikoj meri smanjena. Zato se postavlja pitanje da li kada Junajted grupa preko svojih medija i takozvanih nezavisnih eksperata kritikuje poslovanje Telekoma kao kompanije u većinskom državnom vlasništvu, to radi u javnom interesu ili na perfidan način pokušava da zaustavi i oslabi Telekom, a posredno i državu kao njegovog većinskog vlasnika.

Tendenciozna interpretacija

Deluje kao da Junajted grupa u svojoj kampanji ne bira sredstva s ciljem da za svoju firmu, čiji je direktan konkurent Telekom Srbija, zadrži dominantnu poziciju na regionalnom tržištu. Zato vlasnici Junajted grupe poslednjih nekoliko dana preko svoje televizije N1 pokušavaju da predstave Telekom kao kompaniju u „konstantnom i strmoglavom padu vrednosti“ i bez perspektive, ali su, u nedostatku stvarnih argumenata, posegnuli za paušalnim ocenama i statističkim pokazateljima koji mogu da stvore zabunu i iskrive sliku o stabilnosti poslovanja. Ovo je najuočljivije u delu kampanje u kom se predstavlja slika o budućem poslovanju Telekoma. A evo i zašto. Dominantnu ulogu u poslovnom modelu Telekoma Srbije, za razliku od Junajted grupe, čine fiksna i mobilna telefonija, što je nasleđe prethodne ere telekomunikacionih usluga. Nije tajna da su u novoj eri prihodi oba ova segmenta sve manji i da istovremeno iziskuju visoke i nepromenjene operativne troškove održavanja, što inače važi za celu telekomunikacionu industriju.

Bez rizičnog zaduživanja

Razumljivo je i da oni u startu prave veliki pritisak na pokazatelje profitabilnosti ovog državnog preduzeća. Zbog toga je i nemoguće i netačno svako apsolutno poređenje bilo kakvog rezultata između godina isključivo u kontekstu analize projekta akvizicije kablovskih operatera, kako su to uradili u prilogu na N1. Kada N1 kaže da je profit Telekoma u 2019. godini porastao „samo za pet miliona evra“, zaboravlja da pomene i krucijalnu stvar u toj računici: profit Telekoma bi pao da nisu kupljeni kablovski operateri i da nije imao prihod od njih. Ovako, zabeležen je rast. Telekom bi sasvim sigurno doživeo propast na surovom tržištu da nije ušao u kupovinu kablovskih operatera. Širenje poslovnog modela ka kablovskom segmentu bio je neophodan zaokret koji je Telekomu osigurao opstanak i tržišnu utakmicu s konkurentima, što smatraju i stručnjaci. Zaduženje Telekoma za finansiranja ovih novih poslovnih poduhvata praktično je bila strategija bez alternative, a troškovi koji to prate neophodna cena koja je morala da se plati.

Uprkos toj ceni, Telekom nema rizičnu zaduženost. Iskazano ekonomskim rečnikom, odnos duga Telekoma u odnosu na EBITDA je tri puta, odnosno dug je tri puta veći od godišnjeg operativnog profita, što se zapravo smatra granicom pre nego što firma, ako nastavi da povećava ovaj racio, uđe u crvenu zonu. Prema podacima do kojih je Kurir došao, pomenuti racio Junajted grupe je sedam puta, što je višestruko gori pokazatelj od Telekoma. Prema istim ovim podacima, Junajted grupa je početkom ove godine dostigla rekordnu zaduženost od tri milijarde evra, što je skoro tri puta veći dug od Telekomovog. Ili, poređenja radi, dug Junajted grupe je skoro kao ukupan javni dug Crne Gore.

Konsolidacija, pa profit

Zato se može reći da, dok ova kompanija u svojim medijima izveštava o lošem poslovanju Telekoma, više se čini da se njeno poslovanje sprovodi na marginama prezaduženosti i kontinuiranom generisanju neto gubitka. Kako je aktivnost konkurencije na lokalnom i regionalnim tržistima agresivno porasla, Junajted grupa je dostigla istorijski maksimum u prezaduženosti i neto gubicima. Optimizam rukovodstva Junajted grupe prilikom zaduživanja u prethodnim godinama, usled negativnih rezultata i prezaduženosti, sada je zamenjen strategijom nelojalne konkurencije. Naime, Junajted grupa našla se pod istragom Komisije za zaštitu konkurencije zbog monopolskog ponašanja, tužena je za autorska prava, neovlašćeno korišćenje javne infrastrukture komunalnih preduzeća, vodi sporove s manjinskim akcionarima, trpi pad cena svojih obveznica na berzama, fokusirana je na poslovanje preko zemalja poreskih rajeva i slično.

A sve to vreme na njenom udaru je Telekom, čija ulaganja na N1 opisuju kao „prenapumpane akvizicije čiji je kvalitet upitan“. A čak je i laicima jasno da akvizicija, odnosno nabavka nekog dobra, ne znači momentalni profit. Tek posle perioda konsolidacije, odnosno integracije akviziranih dobara ili društava u sistem, može se očekivati opipljiva opravdanost te kupovine. Ili, kako se to u ekonomiji objašnjava, tek sledi period rastućih profita od akvizicija i materijalizacija benefita i predviđenih sinergija u finansijskim izveštajima. Kompletna istina, koju N1 nije saopštio, jeste da je Telekom, čak i sa tegom fiksne i mobilne telefonije, u 2019. imao neto profit od 21 milion evra, a Junajted grupa je, prema podacima do kojih je Kurir došao, ostvarila gubitak od 60 miliona evra u istoj godini.

Ekonomista Miladin Kovačević kaže za Kurir da su paušalne ocene o poslovanju Telekoma, koje je preneo N1, smešne, tendenciozne i bez ikakvog osnova.

Paušalna procena

- Smešno je da se neko na tako površan način bavi nečijim poslovanjem. To vam je ćorav posao bez stručnjaka. Time se u normalnom svetu bave, između ostalog, revizorske agencije. Krajnje je neozbiljno da neko na takav način govori o vrednosti ulaganja preduzeća u akvizicije, pa još da tako paušalno procenjuje opravdanost i profitabilnost tih akvizicija. Pouzdano znam da Telekom u poslednjim godinama nije bio negativan u smislu poslovanja. Naravno da je logičan njegov ulazak u kablovski posao, jer je to konjunkturan posao. ICT je rapidno rastući sektor. Pa niko ne bi grlom u jagode išao da kupuje, na primer, kablovske operatere - objašnjava Kovačević.

Istraživački novinar Marko Matić ocenjuje da TV N1 nastavlja da se ponaša kao PR služba SBB, zbog čega ne propušta priliku da kreira i prenosi negativne vesti o Telekomu Srbije.

- Problem je što se u toj naručenoj kampanji brutalno krše profesionalne i etičke norme, manipuliše se činjenicama, prilozi su jednostrani i pristrasni i u njima ne mogu da se čuju stavovi i argumenti druge strane. Dovoljno je samo da se pogledaju vesti i prilozi o Telekomu koje je N1 objavio u prethodnih nekoliko meseci, pa da svakome bude jasno da je u pitanju kampanja čija je meta Telekom Srbije, koji se, akvizicijom manjih operatera, ponovo vratio na tržište i počeo da ugrožava primat SBB - izjavio je Matić.

Zbog hajke Telekom podneo tužbu l Povodom višenedeljne hajke koju Junajted grupa vodi protiv Telekoma Srbija, koristeći medije u svom vlasništvu, Telekom Srbija je odlučio da podnese tužbu protiv ove kompanije i traži naknadu štete. Telekom u saopštenju podseća javnost da je Junajted grupa, a pre svega SBB, počela da gubi poziciju monopola koju je godinama držala od trenutka kada je Telekom promenio poslovnu strategiju.

