UŽIVO KRIZNI ŠTAB NA KURIR TELEVIZIJI Dr Darija: Imamo mesta za blagi optimizam, ovo su trenutna žarišta korone u Srbiji

Krizni štab je u 15 sati saopštio najnoviji korona bilans - 8 preminulih u poslednjih 24 sata, testirani su uzorci 10.381 osobe od kojih je 467 pozitivno, na respiratorima 169 pacijenata.

foto: AMG

U Republici Srbiji je do 15 časova 26. jula 2020. godine registrovano ukupno 23.730 potvrđenih slučajeva COVID 19.

Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 621.714 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

Na konferenciji govore doktorka Darija Kisić Tepavčević, doktor Mijomir Pelemiš i imunolog Srđa Janković.

foto: Printscreen

- Imamo mesta za blagi optimizam. Poslednjih dana se smanjuje broj osoba koje zahtevaju hospitalizaciju i smanjuje se broj pregleda u kovid ambulantama - rekla je doktorka.

Pitanja novinara

O mestima u bolnicama u Beogradu

- Bilo je pre nekoliko dana sa smeštajem bolesnika u beogradu, a sada je situacija stabilizovana. Ne upućujemo bolesnike iz Beograda u unutrašnjost -kazao je Pelemiš.

Doktorka Kisić Tepavčević je naglasila da su značajna žarišta i u Kragujevcu, Novom Sadu, Šapcu i Kraljevu, i da se intenzivno prati epidemiolška situacija u cilju suzbijanja i kontrole epidemije.

- Beograd je i dalje najveće žarište, na drugom mestu je Kragujevac, a na trećem Novi Sad. Kada bi se gledlao po broju stanovnika, najveća stopa oboljevanja bila bi u Kragujevcu. ispred Beograda i Novog Sada. Ostala žarišta su još Šabac i Kraljevo.

foto: Printscreen

O povećanju smrtnosti drugog pika

- Održava se na istom nivou od početka epidemije. Sada imamo veći broj laboratorijski potvrđenih slučajeva. U bolnicama su nam osobe koje imaju srednju tešku ili tešku pneumoniju, za razliku od prvog pika gde su bili hospotalizovani čak i oni bez simptoma. Zato se stiče utisak da su sada teže forme bolesti, jesu one koji su u bolnici, ali sada je veći broj inficiranih osoba, kako kod nas tako i u Evropi i u svetu, tako da se stopa mortaliteta i letaliteta održava u onom nivou u kakvom je bila od početka epidemije - rekla je dr Kisić Tepavčević.

- Kada je u pitanju uzrasna distribucija preminulih prosečan uzrast je 69,4 godina. Preminulo je šest osoba muškog i dve osobe ženskog pola. Ipak, Ima mesta za optimizam. Smanjuje se broj osoba koji zahtevaju hospitalizaciju, kao i broj pregleda. Tako je u Beogradu bilo nešto malo manje od 2.000 pregleda, a prosek je bio 2.700 - rekla je doktorka.

- Fizička distanca jeste nešto što omogućava i sprečava prenošenje virusa, ali moramo da preduzmemo sve mere i da peremo ruke i da nosimo masku, bez obzira koliko to izgledalo banalno, a mi se osećali zdravo. Za sada nema podataka da je došlo do izmene virusa, suština je da bez obzira na veliki broj nepoznanica znamo kako možemo da sprečimo da se inficiramo - naglasila je doktorka.

- Ovaj virus je prepoznat da je uzrokovao upale pluća, a potom je počeo da napada druge organe. To rade i drugi virusi - ukazao je Pelemiš.

foto: Printscreen

O načinu se prati trend novozaraženih

- Uzorkovanje se vrši u svim kovid ambulantama, a neki imaju i više od jedne ambulante isve one dobijaju informacije o pozitivnosti testova koje su poslale laboratorije i podaci se objavljuju na taj dan. Kojom brzinom će da se objavljuje zavisi i od osoba koje unose te podatke. Mi objavljujemo rezultate u 15 časova i to su oni objedinjeni iz svih punktova koji vrše uzorkovanje. Svi bismo hteli istog trenutka objedinjene rezultate. Ali svaki zavod zna kompletnu epidemiološku situaciju na svojoj teritoriji i sve se odluke donose na nivou lokalnih Kriznih štabova - kazala je Kisić Tepavčević.

Doktor Pelemiš kaže da je najvažnija klinička slika i da se na osnovu toga odlučuje da li će se pacijent lečiti u bolnici ili kod kuće.

- Mi znamo kakve promene u krvi i na plućima virus daje, ako pacijent ima te karakteristike on se prima i leči se, a test se čeka. Nijednom bolesniku neće naškoditi to što čeka test - rekao je on.

O promeni strategije

- Strategija se svodi na jedno te isto, na mere koje stalno ponavljamo, ona može da bude obavezujuća, preporučena, ali se svodi na jedno te isto. U suštini u čitavom svetu se sve strateške mere vrte oko preventivnih mera. Ne mogu da prihvatim da je ijedan zakon ili odluka iznad naše želje da ostanemo zdravi - rekla je Kisić Tepavčević.

(Kurir.rs)

Kurir