EPIDEMIOLOG TIODOROVIĆ: Ima važno upozorenje za sve građane, a evo šta ga posebno brine

Prema poslednjim podacima, u Nišu je hospitalizovan 21 pacijent sa potvrđenim koronavirusom. Među hospitalizovanima nema dece. Na respiratorima su dva pacijenta, a jedan je preminuo.

Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da su podaci za Niš na očekivanom nivou i da se može reći da su relativno dobri.

"U Kliničkom centru je veoma smanjen broj bolesnika, međutim, to ne treba da nas uljuljka. Na nivou Srbije smo došli na onih 42 ili 56, a sada opet imamo oko 90. Ipak ta brojka dosta fluktuira. Ne deluje da će se smanjivati, već da se održava", objašnjava doktor Tiodorović.

Što se tiče zaraženih đaka u školama, doktor Tiodorović kaže da su to sporadični slučajevi koji se ne mogu svrstati u tendenciju povećanja.

"Veoma je važno podsetiti roditelje i prosvetne radnike na pripremu dece. Mora se skrenuti pažnja porodicama koje imaju bilo koji razlog za testiranje, da ta deca ne treba da idu u školu sve dok se ne dobije rezultat. To je valjda svakome jasno", ističe Tiodorović.

Naglašava da u školu ne treba da idu ni deca koja imaju bilo kakve tegobe.

"Zabrinjavajući mogu da budu srednjoškolci. Oni se mnogo više kreću i mnogo više komuniciraju, idu u kafiće i na različite manifestacije. Sa njima treba više raditi i posvetiti im pažnju", navodi Tiodorović.

Kaže da se na žurkama, kojih je sve više, dešava da mladi ljudi ne drže rastojanje.

"U zatvorenom prostoru, pa čak i na otvorenom, ako se ne drži rastojanje i ne nose maske, to dovodi do opasnosti da možemo imati veći broj zaraženih. Odluka koja još stoji je 30 osoba na organizovan način. Da li će to biti pomereno – vrlo je moguće", kaže doktor Tiodorović.

Ističe da bez nadzora nema sprovođenja mera.

"Ne govorim o kaznama. Govorim o tome da se nadzor obavlja. Kada se zna da se nadzor obavlja onda se svi ponašaju kao i u drugim oblastima", naglašava doktor Branislav Tiodorović.

