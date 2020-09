MINISTARSTVO PROSVETE: Kod dva učenika u OŠ 20. oktobar u Beogradu potvrđen korona virus, evo šta će biti dalje

BEOGRAD - Kod dva učenika u OŠ „20. oktobar“ u Beogradu potvrđen je korona virus. Dva učenika koja su nastavu pohađala u istoj grupi u beogradskoj Osnovnoj školi „20. oktobar“ pozitivna su na virus kovid 19.

Kao što je predviđeno Kriterijumima Instituta za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut’“, za postupanje u slučaju pojave tog virusa u školama učenici ove grupe će nastavu u narednom periodu pratiti onlajn.

Direktor Osnovne škole „20. oktobar“ Branislav Nedeljković rekao je da su i pre i nakon ovog događaja u školi preduzete sve zaštitne mere u skladu sa uputstvom i preporukama Kriznog štaba.

Nedeljković je precizirao da je jedan učenik u ponedeljak, 7. septembra 2020. godine po povratku iz škole dobio povišenu temperaturu 37,6, nakon čega su ga roditelji sutradan odveli na pregled.

Preporuka lekara je bila da se stanje učenika prati. Detetu je posle dva dana bilo bolje, ali su ga pre povratka u kolektiv roditelji odveli na testiranje. Test koji je urađen 10. septembra bio je pozitivan, rekao je direktor škole.

Nedeljković je kazao da je po dobijanju informacije da je učenik pozitivan na korona virus sprovedena detaljna dezinfekcija prostorije u kojima je boravila grupa, u kojoj je bio pomenuti učenik, kao i da je obavešten i Zavod za biocide koji je izvršio dodatnu dezinfekciju prostorija. On je dodao i da je o svemu obavestio sve nadležne institucije.

Škola se pridržava svih propisanih mera zaštite od Kovida 19, uključujući nošenje maski u zatvorenom prostoru, pojačanu higijenu ruku i držanje propisane distance, rekao je on.

Prateći protokol, o situaciji su obavešteni roditelji svih učenika iz iste grupe da prate zdravstveno stanje svoje dece. U petak,11. septembra učenica iz iste grupe dobija glavobolju, a narednog dana i povišenu temperaturu (37,8). Roditelji su dete odveli na testiranje i 14. septembra dobili pozitivne rezultate, naveo je Nedeljković.

Lončar: Nisu krivi đaci,već oni koji treba da sprovode mere

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da postoje razrađeni scenariji kako se postupa ukoliko dođe do prenošenja virusa korona između đaka, što se desilo u jednoj osnovnoj školi na Novom Beogradu.

On je rekao da je to "moralo da se desi pre ili kasnije" i da jedino što daje rezultat je poštovanje mera prevencije.

"Stojim iza toga da su izvanredan posao odradili i Ministarstvo prosvete i naši epidemiolozi. Jedino ako ne poštujete mere možete da dođete u situaciju da se virus prenosi. Ne možete da krivite decu da oni nisu postovali mere, odgovorni su oni koji su trebali da sprovode mere", rekao je Lončar novinarima u Beogradu.

On je još jednom apelovao na sve da se poštuju mere prevencije - nošenje maski, razmak između dve osobe, pranje ruku. "Imamo spreman scenario kako se postupa u takvim situacijama, odradiće se sve što je neophodno, moramo da nastavimo dalje. Bitno je da nam deca što duže idu u školu", naveo je on.

Napominje da je škola važna zbog razvoja svakog deteta, ali i zbog njihove socijalizacije i da nije isto da li se radi onlajn ili uživo.

"Vidite koliko deca nisu išla u školu. To će ostaviti posledice, a oni su naša budućnost", zaključio je on. Epidemiolog predrag Kon jutros je rekao da je došlo do prvog prenošenja virusa između đaka u jednoj osnovnoj školi na Novom Beogradu. On je naveo da je zaražen jedan učenik , a pet dana kasnije virus korona je potvrđen i kod drugog učenika iz istog odeljenja.

Učenici su, kako je naveo, na času nosili maske, ali nisu u dvorištu, te je najverovatnije tako došlo do prenošenja virusa. Djaci iz te grupe prešli su svi na onlajn nastavu.