PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama

Pregled najvažnijih vesti za sredu 16. septembar. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

GRČKA RAMPA ZA SRPSKE TURISTE OSTAJE DO DALJEG: Ništa od letovanja u Grčkoj do 30. septembra

Grčke vlasti donele su odluku da zabranu ulaska srpskim turistima u tu zemlju produže do 30. septembra.

EVROPSKA UNIJA ODLUČILA: Nema zelenog svetla za Srbiju za putovanja u EU

EU nije vratila Srbiju na listu trećih zemlja kojima je dozvoljen slobodan ulazak u EU.

NAJNOVIJI KORONA PRESEK U SRBIJI: Broj novozaraženih skočio na 102, 1 preminuo

U Srbiji je u poslednja 24 sata na korona virus testirano testirano 7.682 osoba, od kojih je pozitivno 102.

foto: Printscreen

MINISTAR ŠARČEVIĆ SAOPŠTIO: U osnovnim i srednjim školama zaraženo 52 učenika i 20 zaposlenih, škole najsigurnije mesto

U prve dve nedelje nastave u osnovnim i srednjim školama virusom korona zaraženo je ukupno 52 đaka i 20 zaposlenih, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević i dodaje da je reč o sporadičnim slučajevima ako se zna da u školama u Srbiji ima oko 850.000 đaka.

foto: Printscreen Pink

DOKTORKA DARIJA OTKRILA: Evo šta se desilo onog dana kada smo imali više od 100 novozaraženih

Zamenica direktora Intituta za javno zdravlje Srbije dr Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da neće biti sankcija za one koji se ne vrate sa odmora iz okolnih zemalja u Srbiju do petka, već da je reč o upozorenju "za njihovo dobro" kako bi se pratilo njihovo zdravstveno stanje i ne bi došlo do drastičnog skoka broja zaraženih.

VUČIĆ PRIMIO AKREDITIVE: Predsednik s novim ambasadorima Izraela, Danske i Angole

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma tri novoimenovana ambasadora.

VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU IZ DOMA VOJSKE SRBIJE: Danas je važan jubilej (FOTO)

Važan jubilej, 75-godišnjica od završetka Drugog svetskog rata, podsećanje je i na zajedničku britansko-jugoslovensku (srpsku) saradnju, o čemu svedoče i grobovi 471 mornara, vojnika i pilota na Ratnom groblju Komonvelta u Beogradu.

NJIH TREBA DA UBIJETE! OBJAVLJEN SNIMAK: Ovako su doneli spisak haških svedoka o OVK! Ubiće ih kao Haradinajeve svedoke?

Potpredsednik Organizacije ratnih veterana (ORV) tzv. Oslobodilačke vojske Kosova, Nasim Haradinaj, objavio je večeras video snimak na kome se vidi osoba koja je u sedište te organizacije donela dokumenta sa izjavama svedoka, a onda pobegla.

foto: Printscreen

POSLEDNJI POZDRAV: Ćerka Milica, sinovi Miloš i Njegoš oprostili se od Krajišnika, održana komemoracija u Banjaluci FOTO

Komemoracija povodom smrti prvog predsednika Narodne skupštine Republike Srpske Momčila Krajišnika održana je u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci.

foto: RTRS

PRVA SEDNICA NOVOG SAZIVA SKUPŠTINE CG 23.SEPTEMBRA: Postignut dogovor na sastanku kod Brajovića! (VIDEO)

Konstitutivna sednica Skupštine Crne Gore održaće se 23. septembra kazao je predsednik Skupštine, Ivan Brajović nakon konsultativnog sastanka sa predstavnicima izbornih lista.

UHAPŠEN GAGI ĐOGANI! Policija denseru pronašla KOKAIN!

Denser i nekadašnji učesnik rijalitija "Zadruga", Gagi Đogani, uhapšen je u Beogradu. Gagi je uhapšen, jer je kod sebe imao nedozvoljene supstance.

foto: Printscreen Pink

ŠOK INTERVJU CECE RAŽNATOVIĆ! Nikad iskrenija ISPOVEST o životu, deci, unuku Željku, pa otkrila kakav joj MUŠKARAC treba

Svetlana Cece Ražnatović otkriva koliko se sve promenilo od kada nema koncerata, odnosno od početka 2020. godine i momenta pojave virusa Covid 19.

foto: Nemanja Nikolić

SAHRANJEN STRAHINJA STOJANOVIĆ: U tužnoj povorci bila i Kolumbijka Sonja, samo je nemo grlila njegove rođake FOTO

Strahinja Stojanović, nastradao u eksploziji u Novom Beogradu kada je njegov džip odleteo u vazduh sahranjen je danas na Novom bežanijskom groblju.

foto: Nemanja Nikolić

POGLEDAJTE MUP U AKCIJI, SERIJA HAPŠENJA U BEOGRADU: Osmorica pala zbog heroina i marihuane! (FOTO, VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u više odvojenih akcija, zaplenili su oko osam kilograma marihuane i više od pola kilograma heroina i uhapsili N.Ž. (1988), I.S. (1996), A.Ć. (1989), A.D. (1992), U.Đ. (2000), D.S. (1995) i A.G. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i A.Ž. (1995) koji se sumnjiči za neovlašćeno držanje opojnih droga.

foto: Printscreen MUP Srbije

foto: Starsport

ZVEZDA PALA POSLE PENAL ZAVRŠNICE NA KIPRU! Crveno-beli će borbu za evropsku jesen nastaviti u Ligi Evrope! VIDEO

Fudbaleri Crvene zvezde borbu za evropsku jesen nastaviće u Ligi Evrope pošto su poraženi na Kipru od Omonije posle slabijeg izvođenja penala 1:1 (1:1) - 4:2.

NOVAK ESKPRESNO ZAPOČEO POHOD NA TITULU U RIMU: Đoković preslišao Karuza i plasirao se u 3. kolo (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u 3. kolo Mastersa u Rimu pošto je slavio nad Italijanom Salvatoreom Karuzom sa 6:3, 6:2.

SRBIN SA DRUGE PLANETE: Jokić tripl-dablom odveo Denver u finale Zapada i ispisao istoriju! VIDEO

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Los Anđeles Kliperse 104:89 u odlučujućoj sedmoj utakmici polufinala Zapada.

(Kurir.rs)

Kurir