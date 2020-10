MINISTAR VULIN ČESTITAO DAN I KRSNU SLAVU JEDINICE: 63. padobranska, uvek brigada nikad bataljon!

NIŠ - Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generaštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas obeležavanju Dana 63. padobranske brigade, Dana vojnih padobranaca i krsne slava 63. padobranske brigade, na vojnom aerodromu “Narednik-pilot Mihajlo Petrović “ u Nišu.

Ministar Vulin, u ime predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića čestitao je Dan jedinice i krsnu slavu 63. padobranskoj brigadi. Veterani 63. padobranske brigade uručili su ministru Vulinu počasnu Plaketu u znak zahvalnosti za sve što je učinio za 63. padobransku i njene pripadnike.

Povodom Dana 63. padobranske brigade ministar Vulin, general Mojsilović i komandant 63. padobranske brigade pukovnik Nenad Zonić položili su venac na Zid sećanja palim pripadnicima 63. padobranske brigade, a venac je položila i delegacija veterana te jedinice. Ministar Vulin je istakao da je 63. padobranska brigada naredbom vrhovnog komandanta Vojske Srbija Aleksandra Vučića vraćena tamo gde joj je oduvek bilo mesto.

- Nikada ovo nije bio bataljon, ovo je uvek bila brigada i uvek je morala biti brigada. Oni nisu samo opremljeni najsavremenijim sredstvima. Proteklih nekoliko godina obezbeđeno im je da koriste najsavremenije padobrane, da imaju najbolju opremu, da imaju na raspolaganju letelice da mogu da rade ono što padobranci najbolje znaju i najviše vole, da izvode padobranske skokove - rekao je ministar Vulin.

foto: Ministarstvo odbrane Srbije

Prema njegovim rečima, ta jedinica dokaz je „da se Vojska Srbije nepovratno promenila, da se vratila sebi“. - To više nikada neće biti vojska kojoj će neko sa strane moći da naredi šta da radi, šta da slavi, šta da zaboravi, a čega da se seća.

Pripadnici 63. padobranske brigade su oni junaci sa Košara, oni junaci iz brojnih ratova, oni junaci koji su bili tamo gde god je bilo teško i kad god je bilo potrebno zaštiti srpski narod. I na ovaj dan poginulima odajemo počast, ali gledamo i u budućnost radosni, ponosni što je ova brigada ponovo našla svoje mesto, što je ponovo tamo gde jedino i može da bude - među najboljima i što ova brigada i njeni pripadnici služe na ponos naše vojske i naroda - poručio je ministar odbrane. Kako je istakao, nikada se više Vojska Srbije „neće stideti ni Lazarevića ni Pavkovića ni svih onih koji su ovu zemlju branili“.

- Nikada se ova vojska više neće stideti onih koji su dali život za slobodu ovog naroda i ova će vojska uvek zaštititi svoj narod i sve Srbe, bez obzira gde oni žive. Predsednik i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić je učinio sve što je jedna država mogla da uradi da bi ova jedinica i ova vojska bili ono što treba da budu, da bi bili opremljeni, naoružani i sigurni, a pripadnici 63. padobranske brigade svakog dana vraćaju to poverenje i dokazuju da njihova volja i upornost i njihova čast može da služi na ponos svakom građaninu Srbije i svakom Srbinu bez obzira gde živi - zaključio je ministar Vulin.

Prema rečima. zamenika komandanta 63. padobranske brigade pukovnika Nenada Bulatovića, posle 13 godina, zahvaljujući vojnom i državnom rukovodstvu, ponovo je vraćena 63. padobranska brigada i pred pripadnike je postavljen cilj - da nastave „svetle tradicije herojske 63. padobranske brigade“.

- Zadatak jeste težak, ali nas se pokolenja neće stideti. U proteklom periodu padobranci izvršavaju sve postavljene zadatke. Pokazali smo da znamo, možemo i smemo kada je bila borba protiv pandemije, pokazali smo da možemo i hoćemo na vežbi „Sadejstvo 2020“ i takve zadatke ćemo i ubuduće izvršavati - poručio je pukovnik Bulatović.

Veteran 63. padobranske brigade pukovnik u penziji Slavoljub Anđelković, nekadašnji komandant i načelnik štaba 63. padobranske brigade, istakao je da je veoma ponosan, kao i svi veterani, što se danas proslavlja Dan 63. padobranske brigade, kao što je to proslavljano do pre 13 godina. On je izrazio žaljenje što zbog pandemije virusa korona, veterani iz zemlje i inostranstva nisu u prilici da prisustvuju obeležavanju dana jedinice. - Mi kao predstavnici Udruženja veterana došli smo da odamo počast pre svega poginulim pripadnicima naše jedinice, koji su život dali za otadžbinu, ali i da pokažemo poštovanje sadašnjoj jedinici da nastavi putem kojim je išla legendarna, herojska 63. padobranska brigada – naglasio je Anđelković.

Na niškom vojnom aerodromu, u okviru svečanosti izveden je i demo skok padobranaca 63. padobranske brigade, a ministar Vulin i general Mojsilović obišli su i Spomen-sobu jedinice.

foto: Ministarstvo odbrane Srbije

Na današnjoj svečanosti, pukovnik Zonić uručio je plaketu 63. padobranske brigade ratnom komandantu te jedinice general-majoru Iliji Todorovu, povodom njegovog odlaska u penziju, ističući da je pod komandom generala Todorova u ratu, 63. padobranska brigada dobila Orden narodnog heroja, a u miru 2001. godine – proglašena za najbolju jedinicu tadašnje vojske.

Obeležavanju Dana 63. padobranske brigade prisustvovali su i komandant RV i PVO general-major Duško Žarković, komandant Garde general-major Milomir Todorović, zamenik komandanta Komande za obuku brigadni general Jelesije Radivojević, načelnik Uprave za ljudske resurse brigadni general Savo Iriškić, načelnik Uprave za obaveštajno- izviđačke poslove brigadni general Miroljub Čupić, načelnik Uprave za logistiku brigadni general Srđan Petković, komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general Miroslav Talijan, kao i veterani 63. padobranske brigade.

