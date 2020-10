VUČIĆ SE NAŠALIO NA PEŠTERU, DOBIO I POKLON: Generale, ovo liči na ozbiljnu vojsku! PORUČIO I OVO: Žao mi je što iritiram Vokera!

Официри, подофицири и војници, здраво! 🇷🇸 Здружена тактичка вежба са бојевим гађањем Војске Србије "Садејство 2020" изводи се на Привременом полигону "Пештер".

A post shared by Александар Вучић (@avucic) on Oct 10, 2020 at 3:05am PDT