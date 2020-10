ČOVEK KOJI JE INSCENIRAO RAČAK VOKER: Vučić me iritira što me i dalje pominje!

Nekadašnji šef Misije OEBS-a na KiM i albanski lobista Vilijem Voker tvrdi da nije radio za CIA niti je bio deo međunarodne zavere protiv Srbije.

Voker za BBC na srpskom tvrdi da ga predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dalje pominje i to sa netačnim informacijama, za koje, kako kaže Voker, i Vučić "zna da nisu tačne jer on zna šta se dešavalo na Kosovu i u Račku", i dodaje da ga to iritira.

Voker, koji je ostao upamćen po događajima u selu Račak na KiM, kada je ustvrdio da su srpske snage masakrirale više desetina albanskih civila, što je ubrzalo pripreme za agresiju NATO-a na SRJ, kaže da Vučić možda misli da on promoviše Veliku Albaniju, ali da to nije pitanje koje ga interesuje.

foto: EPA/ANJA NIEDRINGHAUS

Voker Vučiću prigovara što govori o etničkom čišćenju i aludira na to da bi Albanci na KiM mogli da ponove pogrom nad Srbima iz 2004. godine, a istovremeno se zalaže za dobre odnose sa Prištinom.

Voker je takođe rekao da nije bio pristalica bombardovanja Jugoslavije, već da se zalagao za kopnenu intervenciju i izneo mišljenje da Kosovo nikad neće ponovo biti deo Srbije.

I dalje tvrdi da njegovi potezi na KiM nisu bili pogrešni i žali se što je Beograd jedino mesto na svetu gde, kako kaže, ne može da ode.

