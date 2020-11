DANAS NA SNAGU STUPAJU NOVE MERE: Evo do kada će trajati i za koga tačno važe! Ako ne budu dale rezultate, moguć i policijski čas

Nove mere koje je donela Vlade Srbije da svi objekti uslužnih delatnosti, osim apoteka, benzinskih pumpi i restorana koji imaju dostavu, moraju da budu zatvoreni u 21 čas stupaju na snagu večeras.

Ova mera trajaće do 1. decembra, a ako se epidemiololška situacija do tada ne smiri, prete nove, još drastičnije mere.

Ključna mera koja je doneta u nedelju na sednici Vlade odnosi se na skraćenje radnog vremena kafića, restorana, klubova, prodavnica, bioskopa, pozorišta i ostalih. Radno vreme lokala skraćeno je po treći put i sada oni mogu da rade do 21 sat umesto do 23 sata kako je bilo do juče.

Kako je navela premijerka Srbije Ana Brnabić, skraćenje radnog vremena oročeno je na dve nedelje pa će se posle tog perioda evaluirati rezultati postignuti ovom odredbom.

Ukoliko broj zaraženih počne da opada, mere će biti ukinute, a ako broj zaraženih nastavi da raste - mere mogu biti i pooštrene.

Tako je moguće i obavezno nošenje maski na otvorenom, kao i dodatno skraćnje radnog vremena ugostiteljskih objekata, a kao krajnja mera moguć je i policijski čas.

foto: Zorana Jevtić

Što se prve dve tiče, za to se već duže vreme zalažu pojedini članovi Kriznog štaba - dr Predrag Kon više puta je govorio da bi maske trebalo da budu obavezne i na otvorenom kao što su šetališta, te naveo primer Knez Mihailove ulice u Beogradu, a što se tiče eventulanog novog radnog vremena ugostiteljskih objekata, ono bi moglo da bude skraćeno na 18 časova.

Dr Branislav Tiodorović izneo je dramitčno predviđanje, a to je da do kraja ovog meseca ne možemo da očekujemo zaravnjenje krive, već da ćemo čak imati i više zaraženih, a da do zaravnjenja može doći tek početkom decembra. Upravo je to taj momenat do kada su mere i oročene.

On je dodao i da prve efekte mera koje večeras počinju da se primenjuju možemo da vidimo za 7 do 10 dana.

Premijerka Srbije Ana Brnabić naglasila je ukoliko se mere ne budu poštovale, Srbiji preti potencijalno još pooštravanja mera, kao i najteža opcija - policijski čas.

Podsetimo, osim ovih mera koje večeras stupaju na snagu, u Srbiji važi i obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom ukoliko nije moguće održavati distancu veću od 1,5 metra (redovi ispred pošti, banaka i slično), kao i zabrana okupljanja više od pet osoba.

U pomoć poštovanju svih mera i ovih novih i ovih starih stigle su konačno i izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Time će i kontrola i kažnajvanje biti podignuti na znano viši nivo.

Inače, noćni klubovi su mesta koja su se najčešće oglušila o poštovanje propisanih mera, prvenstveno kada je u pitanju radno vreme. Iako su do juče mogli da rade do 23 sata, česta slika bili su puni klubovi do ranih jutarnji sati, a o nošenju maski i držanju distance nije bilo ni govora.

Zato su mnogi članovi Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa upravo klubove karatkerisali kao "leglo zaraze".

(Kurir.rs/Blic)

Kurir