DR KON OTKRIO: O policijskom času se nije pričalo na Kriznom štabu, a evo i ZAŠTO

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je večeras da je medicinski deo Kriznog štaba predložio da nova mera u sprečavanju daljeg širenja koronavirusa bude skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 18 časova, a koja bi, kaže, bila oročena na dve nedelje.

Kon je za TV Pink istakao da na sednicama Kriznog štaba nije razgovarano o uvođenju policijskog časa, kao ni o produžetku jesenjeg raspusta.

Ističe da je medicinski deo štaba saglasan u tome da su mere koje već postoje dobre i da bi trebalo više da se poštuju.

Te mere su, podseća, obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, preporuka da se maske nose i na otvorenom prostoru posebno u pešačkim zonama, pravila o fizičkog distanci i dezinfekciji u ugostiteljskim objektima i radnjama uslužne delatnosti.Kon ističe da i današnji broj zaraženih pokazuje da brojke rastu i dodao da je u Beogradu najkritičnija situacija jer je danas od ukupnog broja zaraženih 1.700 iz prestonice.

To je pokazatelj, dodaje, da se mere i dalje ne poštuju, te da su potrebne dve nedelje rigoroznijih mera, a koje se pre svega odnose na noćne klubove, kako bi se "kriva zaravnala".

Krizni štab je, ističe, svestan i ekonomskih posledica pojedinih mera, ali, dodaje, broj zaraženih mora da se zaustavi kako bi bolnički sistem mogao da izdrži pritisak.

"Nemamo vremena, brojke jako brzo idu gore, brzo se popunjavaju bolnički kreveti, možemo da improvizujemo i tražimo dodatni prostor, ali će i dalje brojke ići gore", ukazao je Kon.

Istakao je da na Kriznom štabu nijednom nisu govorili o uvođenju policijskog časa iako bi, kaže, ta mera dala najbolje rezultate što se u pokazalo, navodi, u Francuskoj, Belgiji i Holandiji.

Međutim, dodaje, ta mera izazvali bi velike ekonomske i političke posledice.

Kon navodi da ni o produžetku jesenjeg raspusta nije bilo reči, jer se, kaže, školska sredina pokazala kao odgovorna.

"O produžetku raspusta bilo je reči 6. novembra, ja sam to predložio, ali ostali deo Kriznog štaba to nije prihvatio jer su smatrali da je situacija u školama stabilna. Međutim, primećen je sve veći broj zaražavanja i kod dece, zato mislim da će to biti jedna od tema na narednim sednicama", kaže Kon.

Kada je reč o dolasku naših građana za vreme praznika, Kon je rekao da njima neće biti zabranjen ulazak u zemlju, već će se, kao i do sada, prijavljivati i biti u nadzornom sistemu koji je uveden ovog leta.

"Tu nije moguće napraviti ništa drastično novo, jedino što može da se uvede jeste obavezan PCR test za naše građane, ali njima ne može biti zabranjeno da uđu u zemlju, dok strancima može", rekao je Kon.

(Kurir.rs/Beta)

