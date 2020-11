SRBIJU ČEKAJU DVE NEDELJE STROGIH MERA: Krizni štab mora da donese konačnu odluku u naredna 24 sata, a ovo je NAJVEĆA DILEMA

Krizni štab pooštrava mere, a upravo je stupio na snagu i novi takozvani kovid zakon koji omogućava kažnjavanje za nepoštovanje preporuka koje se donose.

Konačna odluka trebalo bi da bude doneta do sutra, a u opticaju je zatvaranje kafića i klubova u 18 časova i nošenje maski i na otvorenom.

Bolnice su pune, crni rekordi jedan za drugim se obaraju iz dana u dan, umrlih nikada više, kriva je otišla u nebo. Na poslednjoj sednici Krizni štab je razmatrao uvođenje novih mera, posebno onih koje se odnose na kafiće i klubove, za koje stručnjaci navode da su najpogodniji za prenošenje i širenje virusa.

Kako skraćivanje rada kafića ima ekonomske implikacije konačna odluka nije doneta odmah.

Ne precizirajući o kojim je merama reč ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je juče da će biti donete za dan ili dva. Lončar je potvrdio da je u toku proces donošenja odluka "o novim merama u borbi protiv pandemije korona virusa u Srbiji".

foto: Tanjug Printscreen

I dok se čeka na definitivnu odluku do kada će raditi kafići, ono što se zna jeste da većina članova Kriznog štaba smatra da radno vreme treba ograničiti do 18 časova. Međutim, nije isključeno da se "dobije" sat, eventualno dva duže. Ukoliko bude doneta odluka o skraćivanju radnog vremena kafića, ona neće biti trajna dok traje epidemija već periodična.

Kako se navodi skraćeno radno vreme kafića i klubova moglo bi biti oročeno na dve nedelje. To će biti pokušaj da se oslabi trenutni talas kovida-19.

Prema pisanju pojedinih medija Krizni štab je razmatrao i privremeno zatvaranje bioskopa i pozorišta. Međutim, za sada nema izvesne niti potvrđene najave da bi ustanove kulture mogle iznova biti zatvorene kao što je to bio slučaj po izbijanju epidemije.

Evo koje su dileme Kriznog štaba i šta je od mera na stolu:

Produženje raspusta

Iako se u javnosti govorilo da će trenutni raspust za učenike u Srbiji biti produžen to nije bila opcija koja je razmatrana. Međutim, to ne znači da u poslednjem trenutku tokom vikenda može eventualno doći i do izmena.

Ono što je u opticaju je produženje zimskog raspusta na mesec dana i da počne u isto vreme u sviom školama u Srbiji oko 19 decembra.

Međutim, produženje trenutnog mini raspusta tražili su i prosvetni sindikati navodeći da bi trebalo da traje još pet dana, do sledećeg petka. U predlogu koji je dostavljen medijima, sindikati traže izmenu kalendara za školsku godinu shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i produžetak jesenjeg raspusta na račun planiranog zimskog raspusta.

Skraćenje rada kafića

Druga važna mera o kojoj se uveliko raspravlja jeste skraćenje rada kafića, restorana i klubova.

Stroža mera, kad je reč o ugostiteljskim objektima bila bi potpuno zatvaranje, čemu se protive i čelnici grada Beograda, dok je blaža i izvesnija varijanta da se njihovo radno vreme skrati do 20 ili 21 sat. Na Kriznom štabu je međutim razmatrana opcija da rade do 18 časova.

Dr Srđa Janković, član Kriznog štaba, izjavio je juče da je jedan od predloga bio da se radno vreme lokala skrati na 18h.

foto: Printscreen TV Prva

- Potencijalno strože mere mogu biti skraćenje radnog vremena lokala za zabavu. Sad lokali rade do 23 sata, a mi smo predlagali da se radno vreme skrati do 18 sati. Ipak, podsetimo da je već na snazi mera da se unutar lokala nose maske - rekao je imunolog i član Kriznog štaba dr Srđa Janković.

Doktor Predrag Kon smatra da su dve nedelje strogih mera najefikasnije.

- Moramo da zaustavimo virus i njegov prenos, to može tako što se uskrate kontakti, a to je opet moguće samo novim merama. Nisu donete mere. Predsednica Vlade je rekla da nas je dobro čula i da će još razmisliti. Sad smo još na nekom premišljanju - rekao je Kon.

Prema njegovim rečima, jasno je da moraju da se spreče kontakti, što se pre svega odnosi na noćne klubove i "mesta gde se dugo sedi i razgovara". Najbolje bi bilo, kako kaže, doneti meru zabrane rada noćnih klubova, a rezultati pooštrenih mera mogli bi da se vide za dve nedelje.

- Belgija i Francuska imaju, recimo, pad broja zaraženih. To ne sme da nas zavara jer nam predstoji zimska sezona. Zato bi trebalo sprečiti širenje virusa koje je najviše prisutno u noćnim klubovima. Nakon dve nedelje bismo videli da li bi te pooštrene mera dale rezultate - objasnio je Kon.

