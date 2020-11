BOLNICA SVETI SAVA SE PUNI: Korona počinje kao običan virus, a onda sledi udar na imunitet pa neko dobije infarkt a neko šlog

BEOGRAD - U beogradskoj specijalnoj bolnici ''Sveti Sava'', koja je od petka u kovid sistemu, na lečenju je 27 obolelih od kovida-19, od kojih je dvoje na respiratoru, saopšteno je iz te bolnice.

Koordinator kovid odeljenja u toj zdravstvenoj ustanovi Pavle Petrović rekao je da ta bolnica od ranije ima kovid pacijente s moždanim udarom, a da je od petka pre podne na kovid odeljenje primljeno 15-16 pacijenata.

''Reč je uglavnom o teškim, nepokretnim bolesnicima koje smo pre tri nedelje prevodili u druge kovid centre, ali smo ih zbog sve većeg broja zaraženih u kovid bolnicama, vratili kod nas, jer je takve pacijente teško negovati u drugim ustanovama'', rekao je Petrović za TV Pink.

On je kazao da je kapacitet kovid odeljenja 60 mesta i da će, ako se nastavi trenutna dinamika prijema, sva mesta biti popunjena do sutra uveče ili najkasnije do ponedeljka ujutro.

''Stižu bolesnici koji i nemaju disfunkciju nervnog sistema ni svež moždani udar, ali imaju kovid oboljenje i moraju da budu primljeni kod nas'', kazao je Petrović.

Dodao je da bolnica ima dovoljno obučenih lekara, i da iako funkciniše i kao kovid i kao nekovid bolnica, uspeva da premosti taj problem. Petrović je kazao da je bilo zaražavanja među medicinskim osobljem i da svaki dan ima ''ispadanja'' iz sistema, ali da je zaražavanje svedeno na minimum.

On je kazao da su lekari i medicinsko osoblje pod velikim pritiskom i stresom još od prvog talasa kada su, istakao je, bili jedina ustanova u Srbiji i regionu koja je radila mehaničku ekstrakciju tromba kao najnoviju proceduru lečenja akutnog moždanog udara.

''Naročito su pod pritiskom anesteziolozi, ali i drugi specijalisti - neurolozi, internisti i radiolozi. Moramo da zbrinemo i kovid i nekovid bolesnike, veliki je pritisak na zdravstvene radnike u svim bolnicama i zato apelujem na građane da maksimalno koriste zaštitu'' rekao je Petrović.

On je kazao da korona virus ostavlja posledice na sve organske sisteme, a ne samo na imuni i respiratorni, koji se najčešće spominju.

''Počinje kao infekcija virusom, ali se aktivira 'kaskada' koja potpuno promeni imuni odgovor obolelog, tako da neko može dobiti infarkt miokarda, neko moždani udar, bolest može imati posledice i na stanje svesti'', pojasnio je Petrović.

(Kurir.rs/Tanjug)

