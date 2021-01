UŽIVO! SNEG OKOVAO SRBIJU: U OVIM delovima zemlje je KOLAPS, sve jače veje i u Beogradu, česte saobraćajne nezgode (FOTO/VIDEO)

Sneg pada u većem delu Srbije, a u pojedinim krajevima građanima i vozačima zadaje velike probleme.

BLOG UŽIVO:

17.58 - Saobraćajka kod Ivanjice, troje povređenih

Na zavejanom magistralnom putu Arilje-Ivanjica kod mesta Klisura, nešto posle 15 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda kad je automobil marke "golf" prešao na suprotnu stranu i udario u sanitet Hitne službe Ivanjica.

17.40 - U Beogradu sve jače veje

17.12 - Za teretnjake zbog snega obustava saobraćaja kod NV i PP

Zbog snežnih padavina obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila sa prikolicom i poluprikolicom na deonici državnog puta od Bistrice do Borove Glave kod Nove Varoši i na delu državnog puta Kolovrat-Jabuka kod Prijepolja, saopštilo je danas JP "Putevi Srbije". Vozačima se savetuje da koriste zimske pneumatike, poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu. Savetuje se da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, navodi u saopštenju JP "Putevi Srbije".

16.57 - Prvi sneg u Beogradu!

U pojedinim delovima Beograda tokom popodneva počeo je da provejava slab sneg.

Sad je onaj pravi! Jel ovo najkasniji prvi sneg u Beogradu? Mozda i bude nekog skijanja ove godine 🤞 pic.twitter.com/THD503wyij — Jovana (@AuerJovana) January 8, 2021

A sto jos niko nije napisao “sneeeg ☃️☃️❄️🌨”? pic.twitter.com/oA3B7hWmBN — Jovana (@AuerJovana) January 8, 2021

16.51 - Zastoj na putu od Kokinog Broda prema Zlatiboru zbog sudara

Magistralni put od Kokinog Broda prema Zlatiboru duže od sat vremena je u prekidu zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na samom prevoju kod Borove glave. Kako pišu Novosti, do nesreće je došlo kada je putnički automobil udario u šleper. Prema rečima vozača koji se nalaze u kilometarskoj koloni, utabanog snega ima više od 5 centimetara na kolovozu. Takođe, dodatni problem vozačima zadaju kamioni koji zbog snega stoje zavejani na kolovozu. Zavejani su i putevi na visovima Zlatara oko Vodene poljane, a sneg pada i na području Nove Varoši gde je napadalo oko 15 centimetara snega u samom gradu.

16.53 - Ne paničite ako ostanete u smetu!

Zbog snega koji danas neprestano pada Gorska služba spasavanja (GSS) je izdala preporuke za put ka planinama Srbije.

16:34 - Na putevima i do 10 cm snega, oprez zbog poledice

Putevi u Sjenici, Novom Pazaru, Tutinu, Raški, Kraljevu, Nišu, Ivanjici, Zaječaru, Pirotu, na prilazima Kopaoniku i Divčibarama, kao i na severu KiM su vlažni i snega ima od pet do 10 centimetara, saopštilo je danas JP "Putevi Srbije". Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze oprezno i pažljivo. Zbog najavljenih niskih temperatura postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Kako je saopšteno, kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Beograda, Ivanjice, Kosova, Niša, Novog Pazara, Valjeva, Zaječara. U Zaječaru je oblačno, kiša umerenog do jakog intenziteta pada na većem delu teritorije dok na teritoriji Lukova i Bora pada sneg. Zbog pojave magle i vejavice na Čestobrodici vidljivost je smanjena od 50 do 70 metara. Sitnih odrona ima duž nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima. Najviše ih ima na Đerdapskoj magistrali, gde se savetuje oprezna vožnja i pridržavanje saobraćajne signalizacije, koja obaveštava o odronima. Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. Magle ima na putnom pravcu Paraćin - Boljevac - Zaječar - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka). Zbog predstojećih praznika očekuje se povećan intezitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima i "Putevi Srbije" apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.

15.05 - U nedelju cela Srbija pod meteo alarmom

U nedelјu i ponedelјak sneg u svim krajevima, uz stvaranje povećanje visine snežnog pokrivača, a više padavina očekuje se u centralnim i južnim predelima naše zemlјe, saopštio je RHMZ.

14.50 - Skoro pola metra snega u Ivanjici i Sjenici

Sneg koji od juče pada na području opštine Ivanjica dostigao je trenutno visinu i do 40 centimetara u višim predelima, dok u nižim predelima opštine ima od pet do deset centimetara snega.

13.11 - Đakovica se evakuiše

Obilne kiše izazvale su odron zemljišta na auto-putu "Ibrahim Rugova", na deonici Vermica-Đurđica, ali je put prohodan, saopštilo je prištinsko Ministarstvo infrastrukture.

07.08 - Stiže sneg!

