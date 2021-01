Parlament Srbije nedavno je usvojio izmene i dopune zakona o informacionoj bezbednosti, pa su Predlogom budžeta za 2021. predviđena značajna sredstva za ovu oblast. S obzirom na to da je većina poslova prešla na online sistem rada, neminovno je da se poveća oprez, jer su moguće zloupotrebe. Kao predsednica parlamentarnog odbora za prostorno planiranje, infrastrukturu i telekomunikacije Katarina Rakić je istakla da se posebna pažnja mora obratiti na decu i mlade jer je njihova bezbednost na internetu od ključnog značaja.

- Postavlja se pitanje da li je internet bezbedno mesto za decu, sada kada je ekran kompjutera postao i učionica i mesto za igru i, hteli mi to ili ne, to je njihov prozor u svet. Ukoliko postoji kontrola, mediji i internet nisu opasni, ali roditelji moraju pratiti korake svoje dece u digitalnom svetu. Međutim, kada to kažem, ne mislim samo da posmatraju šta rade. Najbitnije je da prepoznaju odakle vrebaju mogući problemi. Statistika je pokazala da samo 17 odsto roditelja smatra da se razume u digitalne inovacije, te da mogu i znaju da zaštite svoje dete. Takođe, 85 odsto dece provodi više od jednoga sata dnevno na internetu, a čak 30 odsti njih je došlo u kontakt sa nekim neprimerenim sadržajem. Kako su ovo podaci iz vremena pre nego što se prešlo na online nastavu, broj sati koje mladi trenutno provode na internetu sigurno dostiže zabrinjavajući nivo. Iz tog razloga, svi mi u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti treba da radimo na stvaranju mehanizama zaštite dece na internetu i to u vidu nacionalne Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti. Naravno, Zakon o informacionoj bezbednosti na to nas je i obavezao. Budžet za narednu godinu predviđa značajna stredstva, a na nama je da se svest o tome koliko je ovo ozbiljna stvar podigne na daleko viši nivo, jer posledice mogu biti katastrofalne, objašnjava Katarina i dodaje:

- Savremene tehnologije postale su deo školskog sistema i pre nego što smo na to bili adekvatno pripremljeni. Tu prvenstveno mislim na roditelje. Pandemija korona virusa učinila je da prelazak na online nastavu bude naša realnost brže nego što smo to mogli da očekujemo. E sad, ako je digitalni napredak veći i zaštita dece mora biti veća. Ta dva koraka su usko povezana i moraju pratiti jedan drugi. A prva linija zaštite deteta su kuća i porodica. Zbog toga je najvažnije pitanje za roditelje da li slepo veruju detetu o svemu što radi na internetu. Moj im je savet da pomno prate svaki digitalni korak svog deteta, jer ono na tom putu nije sasvim bezbedno. Isto tako, treba da imaju na umu da im dete neće otkriti na kakve je sve sadržaje naišlo, a samo jedan klik može biti prečica za najtamniji mrak. Zato je naša dužnost da insistiramo na tome da se roditelji digitalno edukuju i postanu svesni toga da živimo u novoj eri, u kojoj su opasnosti i izazovi potpuno drugačiji od onih koji su bili deo našeg detinjstva.

