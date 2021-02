KORONA VIRUS U ŠKOLAMA: Prošle nedelje u Srbiji 78 novozaraženih đaka

Prošle nedelje u osnovnim i srednjim školama u Srbiji registrovano je ukupno 78 novih slučajeva đaka pozitivnih na virus korona, izjavio je danas epidemiolog dr Predrag Kon i dodao da se ne beleži povećanje iz jedne u drugu nedelju obolevanja u školama.

Kako je naveo na konferenciji za medije, praćenjem situacije u vezi virusa korona u uzrastu između 10 do 20 godina stiče se utisak da postoji blago povećanje, međutim osim u Vranju gde je jasno prikazano povećanje obolevanja kod dece školskog uzrasta, za druge gradove i mesta takvih informacija nema.

Takođe, takvi podaci ne postoje ni za Beograd, kazao je dr Kon i dodao da u glavnom gradu u toku prošle nedelje postoje tri povezana slučaja kod dece školskog uzrasta, a ove nedelje dva.

- Tu se još uvek ništa značajno ne dešava - kazao je dr Kon napominjući da iako kod nas nema primetnog povećanja, postoje iskustva iz drugih zemalja u kojima je povećanje uočeno.

U tom smislu, dr Kon kaže da je u jednoj beogradskoj opštini od onih koji su testirani sa sumnjom na kovid 50 odsto njih bilo pozitivno, što je slična situacija kao što je u Vranju.

- To pokazuje i da se u Beogradu koncentriše i da može biti porast u narednom periodu, a to je bitno jer moramo da razmišljamo o pooštravanju mera i šta je to prema čemu ćemo da se usmeravamo - naveo je dr Kon.

Ipak, kako kaže, još uvek je rano govoriti o zatvaranju škola i situaciji u obrazovnim ustanovama.

- Ali, upozorenje iz Vranja smo krajnje ozbiljno shvatili i pratićemo dalje tu situaciju i nadam se da ćemo brzo i energično reagovati na vreme. Sada bi još uvek bilo prerano - kazao je.

Upozorio je da se u poslednjem talasu u Srbiji broj novozaraženih održava na visokom nivou, kao i procenat pozitivnih koji je stalno između 14 i 17 odsto.

- Neke kriterijume smo jasno dali, u prethodnom periodu se pominjalo popuštanje mera, međutim medicinski deo Kriznog štaba sada isključivo razmišlja o tome kada će doći do pooštravanja mera - naveo je dr Kon.

(Kurir.rs/ Tanjug)

