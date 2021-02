SRBIJA NA PRAGU ČETVRTOG TALASA KORONE: Bolnice se pune, struka u pripravnosti, a neodgovorno ponašanje može skupo da nas košta

Treći talas epidemije kovida 19 još se nije ni stišao, a po svemu sudeći, uskoro ćemo biti svedoci, ali i vinovnici četvrtog talasa korone i to zbog još jednog talasa koji je zahvatio celu Srbiju.

Reč je o talasu neodgovornosti koji je stigao u najgorem trenutku. U trenutku kada smo jedna od najuspešnijih zemalja po stopi vakcinacije i kada čekamo da skoro milion stanovnika stekne imunitet na virus, mi beležimo korona žurke sa po 1.000 ljudi, punimo kafiće, klubove, restorane, poslovne kancelarije, turističke centre…

Verovatno su mnogi pomislili da će sa trećim, najdužim talasom korone otići i najsuroviji oblik pandemije bez obzira na to što će, prema svim procenama, žestoka borba sa kovidom trajati najmanje do leta.

Usred trećeg talasa u Srbiji na čijem vrhuncu je dnevno umiralo skoro 70 osoba, a obolevalo po 8.000 ljudi, počela je vakcinacija. Imunizacija se ubrzo omasovila toliko da su gotovo svi svetski mediji počeli da pišu hvalospeve o uspešnosti vakcinacije u Srbiji.

Uporedo s tim broj zaraženih na dnevnom nivou počeo je da pada, ali nikada ni blizu nije bio da se spusti ispod 1.000 pozitivnih slučajeva. Kriva je nedeljama bila zaravnjena vrlo visoko, na brojci od oko 1.500 obolelih da bi prošle nedelje počela polako da raste, a onda i naglo skoči sa 1.800 na oko 2.500 zaraženih za dan.

Po svemu sudeći, imamo razloga da strepimo.

U trenutku kada se gotovo cela zapadna Evropa zaključava praktično do proleća zbog novog soja virusa, mnogi u Srbiji su zloupotrebili znatno relaksiranije mere u našoj zemlji u odnosu na veći deo kontinenta i krenuli nadrealno da slave kraj pandemije kad mu vreme nije.

Koliko je neotkrivenih korona žurki bilo tokom vikenda?

Prosto neverovatno deluju slike i snimci sa korona žurki prethodnog vikenda širom Srbije. Samo nadležne službe su oterale oko 2.000 ljudi iz klubova, restorana, kafića, ali postavlja se pitanje koliko je još bilo neotkrivenih žurki prethodnih dana?

foto: Damir Dervišagić

Pored toga, postoji svakako određen broj vakcinisanih ljudi koji se opustio već nakon prve doze vakcine protiv kovida 19 pa ne nose više maske, ne pridržavaju se fizičke distance odnosno jednom rečju ne poštuju više epidemiološke mere. Tako se ponašaju i pored upozorenja svih epidemiologa i epidemiologa da se potpuni efekat vakcine dostiže tek nakon druge doze.

Skoro milion vakcinisanih još nije imuno na virus

Podsećanja radi, u Srbiji je do sada vakcinisano više od 900.000 ljudi od kojih je skoro 270.000 revakcinisano. Međutim, da bismo izbegli epidemijske talase kakve smo do sada imali neophodno je da barem milion i po ljudi primi dve doze vakcinisane. Ali to ne znači da i dalje nećemo imati značajan broj zaraženih na dnevnom nivou.

Kako upozoravaju epidemiolozi, bedem protiv pandemije stvorićemo tek sa tri miliona revakcinisanih građana koji će zajedno sa stanovnicima koji su prelažali koronu dati snažan kolektivni imunitet. Tek tada može se očekivati pojedinačnih slučajevi obolelih na dnevnom nivou. Takođe, treba znati da vakcinisani mogu da prenose virus iako imaju imunitet na ovu pošast.

Skijališta - nova korona žarišta

To očigledno ne znaju ili zaboravljaju oni koji i dalje hrle u planinske centre, najnovija žarišta korone u Srbiji. Na to je upozorio epidemiolog Branislav Tiodorović.

- Sveopšte je nepoštovanje mera. Cele porodice su zaražene, obično neko mlađi donese virus, pa se svi u kući inficiraju. Kafići na planinama su krcati, niko ne nosi maske. Redovi za žičare i gondolu su ogromni, ljudi se tiskaju bez ikakve zaštite, distance nigde! - istakao je prof. dr Tiodorović.

Između ostalih, i medicinski koordinator za Beogradsku arenu prof. dr Predrag Bogdanović nedavno je potvrdio da u toj privremenoj kovid bolnici na lečenju ima i celih porodica..

Korona ulazi sve više u škole

Nažalost, kovid 19 sve značajnije je ušao i u škole pa su se gotovo svi đaci u Vranju vratili na onlajn nastavu. I generalno, primetno je da je došlo do uvećanja broja obolelih od korone u školama, o čemu smo pisali prošle nedelje.

Kon: Moramo da budemo pripravni

Na opasnost od četvrtog talasa ukazao je I epidemiolog dr Predrag Kon. Kako je rekao, ako dođe do povećanja broja zaraženih to može da bude četvrti talas ili još jedan vrh postojećeg, trećeg talasa.

foto: Marina Lopičić

- Sve zavisi koliko bi se on razvio, ali ne očekujemo ovako dramatično, kao što je bio treći talas - rekao je Kon.

Epidemiolog je apostrofirao da ne možemo da kažemo da živimo van sveta i da kažemo da je nemoguće da novi soj stigne i do Sbrije, ako se širi po Evropi.

Zato ističe da moramo biti pripravni i da se nikakvo opuštanje ne sme dozvoliti.

Kon je naglasio da bi medicinski deo Kriznog štaba bio i za restriktivnije mere, ali da se racionalno razmišlja, da ipak ima i rezultata.

- Brže bi bilo da su mere restriktivnije, ali bi bilo i problema - rekao je Kon.

Kovid bolnica u Batajnici skoro puna

Od novog epidemijskog talasa strahuje i direktorka kovid bolnice u Batajnici Tatjana Adžić Vukičević. Ona je istakla da strahuje od onoga što može da nam se desi sa 10, 12 dana.

- Nekoliko puta na dan od svojih kolega dobijam izveštaje o broju slobodnih mesta i zaista se plašim ovoga što će nam doneti narednih 10 do 12 dana, kada se svi ljudi vrate sa odmora - naglasila je doktorka Adžić Vukičević.

foto: Marina Lopičić

Kako kaže, kapaciteti bolnice su prilično popunjeni.

- Dodatno su popunjeni zbog toga što su se praznile mnoge bolnice u Beogradu i izlazile iz kovid sistema. Mi smo primali sve te pacijente, uključujući najteže bolesnike u jedinicama intenzivnog lečenja - ističe doktorka Adžić Vukičević.

Navodi da je, prema internoj statistici, u Batajnici od 4. decembra hospitalizovano 2.800 ljudi.

- To je ogromna mašinerija, ogroman rad, ogromna dinamika prijema i otpusta. Urađeno je preko 800 skenera, preko 35.000 laboratorijskih analiza, 10.000 skenera pluća, preko 500 hemodijaliza. Oko 50 bolesnika je u aktivnom programu hemodijalize, a 25 ih ima akutna bubrežna oštećenja - kaže doktorka Adžić Vukičević.

(Kurir.rs/ Blic)

Kurir