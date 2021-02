PALMA ČESTITAO PATRIJARHU PORFIRIJU: Crkva i narod uvek moraju da budu jedno

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma čestitao danas je patrijarhu Porfiriju izbor za poglavara Srpske pravoslavne crkve

Poželeo je da novi patrijarh i SPC nastave da rade ono što su radili i do sada, da čuvaju srpsku veru, da se grade crkve i hramovi, da se u crkvama venčavaju muškarac i žena, da se deca krste, seku slavski kolači, da se čuva tradicija i kultura.

Na pitanje o pisanju pojedinih medija da se država mešala u izbor poglavara SPC Marković je rekao da je poznavao pokojnog patrijarha Irineja, da poznaje mnoge vladike i da mu nikada niko nije rekao da se politika meša u njihov rad, u to koju i kakvu odluku će doneti.

Palma je gostujući u Novom jutru na televiziji Pink rekao da su Vučić i Dačić pomogli svojim vezama sa ruskom Vladom da se pomogne i ubrza završetak hrama Sv. Save ali se nisu mešali u izbor patrijarha.

Uostalom na primeru Crne Gore i Mila Đukanovića možemo videti da nije dobro i država ne treba da se meša u rad crkve.

- Izbor patrijarha je Božija volja jer se bira jedan od tri kandidata izvlačenjem koverte. Novi patrijarh ima dosta posla, a crkva i narod moraju uvek da ostanu jedno - rekao je Marković.

Krivokapić da vrati ambasadora Srbije ako želi da Srbi letuju u CG

Marković je na pitanje odnosa Srbije i Crne Gore rekao " ja sam Krivokapiću poručio da vrati srpskog ambasadora u Crnu Goru ili ću pozvati građane Srbije da ne letuju u Crnoj Gori. Ambasador Srbije nije naneo nikakvu štetu Crnoj Gori svojom izjavom i nije bilo razloga za njegovo proterivanje. A 70% Crne Gore izgradila je Srbija još od zemljotresa, najviše turista u Crnoj Gori je iz Srbije".

Marković je rekao da Srbija vodi politiku mira i saradnje, i da je donacija vakcina potez u tom pravcu.

- Vakcine nisu poslate Đukanoviću i Krivokapiću već narodu Crne Gore i onima koji tamo leče narod. Poslali smo vakcine i Severnoj Makedoniji. Ideja mini Šengena, da se pravi mini EU u Evropskoj uniji je Vučićeva ideja i to je dokaz naše politike mira i saradnje - istakao je on.

Za JS porodica je svetinja i neće glasati za legalizaciju istopolnih zajednica

Na pitanje kakav je njegov stav povodom Zakona koji će se uskoro naći u Skupštini a kojim će se legalizovati istopolne zajednice Palma je rekao da Jedinstvena Srbija ima svoj stav, koji nikada neće promeniti i da neće podržati to zakonsko rešenje.

Nikada nećemo priznati nezavisno Kosovo

Povodom izjave Aljbina Kurtija da dijalog Beograda i Prištine nije među njegovim prioritetima Marković je izjavio da ga ta izjava ne iznenađuje.

- Kurti je sa još 1.300 terorista pušten iz srpskih zatvora i njegov stav je opšte poznat. Na Srbiju će se vršiti pritisak da prizna Kosovo, ali taj pritisak je postojao i do sada. Tramp je pokušao da izvrši pritisak pa je na kraju ipak skinuta 10. tačka sporazuma. EU nam nije otvorila ni jedno poglavlje i ja ih pitam zašto ste time kaznili Srbiju koja ispoštovala sve dogovore, a kosovski Albanci nisu ispoštovali ništa. Kažu nije po njihovom Ustavu. Po kom Ustavu i zašto ste potpisali sporazume ako nisu po Ustavu? I još su nam uveli takse od 100 odsto! Sada kažu da hoće da se pripoje Albaniji. Pa ni to nije po tom Ustavu na koji se pozivaju - kazao je on.

