BRITANSKI SOJ ISPRAZNIO ŠKOLE: Učionice širom Srbije prazne, srednjoškolci uče od kuće, a osnovci po posebnom sistemu

Novi udar korone nije zaobišao ni decu, pa će svi srednjoškolci u Srbiji od danas preći na onlajn nastavu, dok su ranije zatvorene škole u nekoliko gradova.

Kako je objasnio epidemiolog dr Predrag Kon, član Kriznog štaba za borbu protiv kovida, "nadzorni sistem u školama je solidan, ali iskustva iz inostranstva pokazuju da se korona prenosi sada i među mlađima, posebno u ovoj novoj varijanti britanskog soja, kao i južnoafričkog i brazilskog".

- Za sada mi već imamo britanski soj. Vrlo je verovatno da on upravo dominira u školama - rekao je dr Kon.

Po njegovim rečima, mera o prelasku na onlajn nastavu je "proaktivna i preventivna", jer su, kako je rekao, "srednjoškolci najviše u kontaktu, a istovremeno je primećeno da najčešće ne koriste zaštitne maske".

Ovo je, inače, već drugi put da učenici srednjih škola potpuno prelaze na onlajn nastavu.

Naime, oni su 1. septembra krenuli po modelu "jedna nedelja u školi, jedna kod kuće", ali je to potrajalo do sredine novembra kada je zbog velikog broja zaraženih u Srbiji odlučeno da đaci do zimskog raspusta, koji je kasnije čak i pomeren, isključivo pohađaju nastavu "iz fotelje".

Po povratku sa raspusta sredinom januara, srednjoškolci su se vratili na prvobitan sistem, ali on eto nije dugo potrajao, pa će barem u narednih nedelju dana, a vrlo verovatno i znatno duže učionice ostati potpuno prazne.

- Škole sigurno nisu najkritičnija kritičnija mesta, ali je činjenica da ima znatno više zaraženih đaka nego ranije. Prema našim podacima iz Beograda, koje smo dobili od domova zdravlja, barem je 30 odsto više zaraženih nego što je prijavilo Ministarstvo prosvete - rekao je gostujući na TV Prva dr Kon.

Da je situacija među đacima prilično ozbiljna svedoče i informacije iz Niša.

- U dečjoj kovid ambulanti imali smo do skoro dnevno 30 do 40 dece, a pre neki dan više od 100, od kojih je 60 bilo zbog prvog pregleda. Srećom, deca imaju blagu kliničku sliku i simptome nalik gripu - rekao je direktor niškog Doma zdravlja Milorad Jerkan.

Kako je dodao, uglavnom se radilo o deci između 12 i 14 godina, dakle starijim osnovcima. U nekoliko gradova tokom prošle nedelje su odlukom lokalnih kriznih štabova, uz odobrenje nadležnog ministarstva, škole prešle na onlajn nastavu.

Takav je slučaj sa Ćuprijom i Paraćinom, a ranije sa Kulom i Vranjem.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dalo je saglasnost na zahtev Opštinskog štaba za vanredne situacije da ćuprijske srednje škole, učenici viših razreda tri osnovne, kao i učenici ŠOMO "Dušan Skovran" i Škole za muzičke talente, u naredne dve nedelje nastavu realizuju na daljinu.

- Onlajn nastava biće realizovana od 8. do 19. marta, sve do poboljšanja epidemiološke situacije i stvaranja uslova za normalan nastavni proces izjavio je Đorde Nešković, većnik ćuprije zadužen za obrazovanje.

- Nastava za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola odvijaće se kao i do sada, uz otvorenu opciju da roditelji po svojoj proceni mogu da se izjasne da li žele da njihovo dete nastavu pohađa u školi ili onlajn - istakao je Nešković.

Prema informacijama iz Opšte bolnice Ćuprija, deca, u najvećoj meri adolescenti, koji su se javili na pregled imaju lakšu kliničku sliku i među njima nema hospitalizovanih, već se svi nalaze na kućnom lečenju.

Za razliku od srednjoškolaca, u većini gradova Srbije osnovci nastavljaju sa pohađanjem nastave po starom modelu: mlađi osnovci, od prvog do četvrtog razreda, idu svakodnevno u školu, dok stariji osnovci, đaci od petog do osmog razreda, jedan dan idu u školu, a sledeći su na onlajn nastavi.

Roditelji svih đaka mogu da obaveste razrednog starešinu ili direktora i da traže da njihovo dete, zbog novonastale situacije, pređe potpuno na onlajn nastavu.

Mlađi osnovci - od prvog do četvrtog razreda, kao i tokom cele školske godine idu normalno, svakodnevno u školu, smao što su odeljenja prepolovljena sa makismum 15 učenika u grupi

Stariji osnovci - Đaci od petog do osmog razreda osnovnih škola idu po sistemu jedan dan u školi jedan kod kuće. Tako, na primer, jedne nedelje su u školi u ponedeljak, sredu i petak, a sledeće u utorak i četvrtak.

Sredjoškolci - Učenici svih srednjih škola u Srbiji od danas prelaze isključivo na onlajn nastavu, mada je činjenica da se ona veoma razlikuje kako od grada do grada tako i od škole do škole.

U Beogradu 17 klastera

Od početka drugog polugodišta u Beogradu je registrovano 17 korona klastera i to šest u pet osnovnih škola i 11 klastera u devet srednjih škola. U svakom od ovih klastera je bilo po dva do tri zaražena učenika u istoj grupi iz istog odeljenja.

Početkom marta virus korona je registrovan u 124 osnovne i srednje škole u Beogradu, a u tim obrazovnim ustanovama bilo je 305 obolelih, podaci su Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Barem 30 odsto svih slučajeva u Srbiji

Trećina slučajeva korone u Srbiji trenutno otpada na takozvani britanski soj, obelodanili su pre par dana epidemiolozi Predrag Kon i Branislav Tiodorović.

- Očekujemo da veoma brzo on postane i glavni, dominantan u našoj zemlji - rekao je dr Kon.

Kako je ranije utvrđeno, on se znatno lakše i brže prenosi među stanovništvom, pa i decom. Ipak, nema potvrda da je opasniji, odnosno smrtonosniji.

