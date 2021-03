DA LI NAM SLEDI NOVO POOŠTRAVANJE MERA? Sutra zaseda Krizni štab, struka traži zaključavanje na DVE NEDELJE! Ove opcije su u igri

Za nama je vikend koji je obeležilo novo zatvaranje zbog porasta broja novozaraženih korona virusom, a za sutra je najavljena nova sednica Kriznog štaba i sve je izvesnije da nas očekuju još oštrije mere.

Medicinski deo je sve glasniji kada je reč o novom zatvaranju i oštrijim merama, dok nemedicinski deo ovog tela tvrdi da je kriva zaražavanja već zaravnjena.

- Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba nismo zadovoljni ovim nivoom mera, tražili smo daleko oštrije mere na duži period, jer za dobar rezultat trebalo je ovako najmanje desetak dana - izjavio je pre nekoliko dana epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović.

On je istakao da će medicinski deo Kriznog štaba i sutra da traži najstrože mere jer je neophodno da tokom naredne sedmice i sledećeg vikenda svedemo kontakte na minimum.

Sa njim se slaže i prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš i direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju UKC Niš koji se zalaže za strogo zaključavanje.

- Apsolutno jedan jedini način da se prekine začarani krug i smanji rast broja novozaraženih je strogi "lokdaun". Mora se sve zaključati na dve-tri nedelje, uz nastavak vakcinacije istim tempom, inače sve što smo do sada uradili pada u vodu. Dosta ljudi nam je u intenzivnoj nezi, na respiratorima i dosta ih umire posle prve doze vakcine jer uopšte ne poštuju mere. A neće da čuju da se imunitet ne stvara čim prime vakcinu, već mnogo kasnije - istakao je on.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković rekao je nedavno da je neki vid vandrednog stanja "najcelishodnije rešenje".

- Medicinski deo jedino to vidi kao moguće rešenje problema u odnosu na epidemiološku situaciju i povečanje broja obolelih. Jasno i decidno se izjašnjavaju da bi to bilo najcelishodnije rešenje što se tiče medicinskog dela. Oni u ovom trenutku niti mogu niti žele da se bave kakve će posledice izazvati zaključavanje, u vezi sa ekonomskim delom priče - rekao je on, i dodao da bi zaključavanje moglo da traje od sedam do deset dana.

2 dana zatvaranja nije dovoljno

Član Kriznog štaba epidemiolog dr Predrag Kon rekao je posle odluke o zatvoreno vikendu da će to "imati nekog efekta ali da neće biti dovoljno".

- Moramo jasno da pokažemo da nećemo pustiti potpuno prirodni proces. Pošto drugog načina nema, mi smo ovo prihvatili kao crvenu liniju u ovom trenutku - kazao je dr Kon.

Policijski čas i vanredno stanje

Uvođenje policijskog časa, ponovo proglašenje vandrednog stanja protekle nedelje sve su češće pominjali članovi Kriznog štaba, a građani sa nestrpljenjem očekuju sutrašnju sednicu na kojoj bi trebalo ponovo razmatrati o novim merama.

foto: Dado Đilas

Izvesno je da zapravo vanrednog stanja i policijskog časa neće biti, ali nam po svemu sudeći ne gine neka vrsta "lokdauna".

Prva opcija - zatvaranje svega osim apoteka i prodavnica prehrambene robe na sedam do deset dana, ali bez policijskog časa i vandrednog stanja.

Druga opcija - zatvaranje svega osim apoteka i prodavnica prehrambene robe, ali samo tokom predstojećeg vikenda, eventualno skraćenje ranog vremena preko nedelje.

Treća opcija - za vikend skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata i radnji osim prehrambenih i apoteka do 14 sati, kao što je to bio slučaj prošlog vikenda.

Zaključani smo proveli skoro 27 dana

Tokom prvog talasa korone, od 18. marta do 6. maja prošle godine, stanovnici Srbije su u svojevrsnom karantinu tokom trajanja policijskog časa proveli 638 sati ili više od 26,5 dana. Policijski čas je prvi put uveden 18. marta i prvobitno od 20 do 5 ujutro. Međutim, u ovakvom obliku je važio samo četiri dana, pošto je već od 22. marta produžen na period od 17 do 5.Najkontroverzniji policijski čas imali smo za Vaskrs, od 17. do 21. aprila i on je trajao čak 84 sata!

Jedno vikend zaključavanje je već za nama U Srbiji su jutros u 6 sati prestale da važe mere koje su prethodnog vikenda važile za radno vreme tržnih centara i ugostiteljskih objekata, a koje su uvedene u cilju sprečavanja širenja korona virusa. Prema merama koje su bile na snazi od subote u 12 sati do jutros u 6.00, mogle su da rade samo prodavnice prehrambene robe, apoteke i benzinske pumpe. U ski centrima ugostiteljski objekti nisu radili tokom celog vikenda. Izuzetak su hotelski kafići i restorani koji su tokom vikenda mogli da uslužuju samo goste koji imaju prijavljen boravak. Kada je reč o ustanovama kulture, samo pozorišta su mogla da rade do 21 sat, uz poštovanje svih epidemioloških mera, a unapred zakazani sportski događaji mogli su da se održe, ali bez prisustva publike. Učenici srednjih škola od danas prelaze na onlajn nastavu. Ove mere donete su u petak, u trenutku kada je broj novozaraženih danima bio oko 4.000. (Tanjug)

Protiv zatvaranja zbog posledica

Drastičnom pooštravanju mera protivi se i nemedicinski deo Kriznog štaba na čelu sa Privrednom komorom Srbije (PKS) kao i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

- U sektoru usluga u Beogradu radi oko 40.000 ljudi. Ukoliko bi se radno vreme skratilo do 18 sati, to znači da bi svi imali jednu smenu što, prema našoj proceni, znači da između 10 i 15 hiljada ljudi ostaje bez posla. Svako ko predlaže takvu odluku treba da objasni kako tim ljudima da damo plate pošto njihove porodice žive od njihovih plata - rekao je Vesić i tim rečima obrazložio suštinu svih argumenata nemedicinskog dela štaba.

foto: Printscreen/covid19.rs

Broj novozaraženih od početka marta

1. - 2.809

2. - 3.469

3. - 4.157

4. - 4.056

5. - 3.866

6. - 4.071

7. - 3.519

