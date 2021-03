ČEKA LI NAS POLICIJSKI ČAS I VANREDNO STANJE, ove TRI OPCIJE SU U IGRI! Evo šta nam najavljuje Krizni štab

Uvođenje policijskog časa, ponovo proglašenje vandrednog stanja protekle nedelje neprestano su pominjali članovi Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, a građani sa nestrpljenjem očekuju sutrašnju sednicu na kojoj bi trebalo da budu donete, a zatim i saopštene nove mere u borbi protiv Kovida-19.

Gotovo da je izvesno da zapravo vanrednog stanja i policijskog časa neće biti, ali nam po svemu sudeći ne gine neka vrsta "lokdauna". Ovako nagla i oštra reakcija Kriznog štaba iznenadila je mnoge, pogotovo ako se ima u vidu da su u međuvremenu prošla gotova dva talasa epidemije, a da o potpunom zaključavanju nije bilo govora, čak ni za vreme najvećeg pika tokom novembra i decembra, kada smo imali 8.000 zaraženih dnevno i skoro 10.000 hospitalizovanih.

Prva opcija - zatvaranje svega osim apoteka i prodavnica prehrambene robe na sedam do deset dana, ali bez policijskog časa i vandrednog stanja.

Druga opcija - zatvaranje svega osim apoteka i prodavnica prehrambene robe, ali samo tokom predstojećeg vikenda, eventualno skraćenje ranog vremena preko nedelje.

Treća opcija - za vikend skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata i radnji osim prehrambenih i apoteka do 14 sati, kao što je to bio slučaj prošlog vikenda.

Medicinski deo ovog tela, sastavljen od deset lekara, ne odustaje od svojih zahteva, odnosno zatvaranja kafića, restorana, svih drugih ugostiteljskih objekata, tržnih centara, kladionica i to na minimalan period od nedelju dana.

- Ne možemo da ignorišemo situaciju, sada imamo mere koje nisu adekvatne. Situacija je prilično loša, u Beogradu je katastrofalna, skoro da nema mesta u bolnicama. Takođe, postoje ugrožena i vakcinacija, ljudi koji se inficiraju ne mogu da budu vakcinisani, a kada je prisustvo virusa masovno, smanjujete brzinu vakcinacije - rekao je ranije dr Predrag Kon.

Nakon prošlonedeljne sednice, prvi se medijima obratio pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković koji je rekao je neki vid vandrednog stanja "najcelishodnije rešenje".

- Oni jedino to vide kao moguće rešenje problema u odnosu na epidemiološku situaciju i povečanje broja obolelih. Jasno i decidno se izjašnjavaju da bi to bilo najcelishodnije rešenje što se tiče medicinskog dela. Oni u ovom trenutku niti mogu niti žele da se bave kakve će posledice izazvati zaključavanje, u vezi sa ekonomskim delom priče. Ostalo je da se u sledećem vremenskom intervalu, od dan-dva, sastanemo ponovo i da imamo konultacije kako bismo doneli adekvatnu odluku - rekao je on, i dodao da bi zaključavanje moglo da traje od sedam do deset dana.

Na pitanje šta je to tačno predloženo i kakve oblik zaključavanja nas očekuje, dr Kon je objasnio da lekari ne mogu da donesu konačnu odluku o vanrednom stanju, već samo da predlože šta je "neophodno".

- Policijski čas može da bude neprekidan, vremenski ograničen, o tome nije bilo reči, niti je potrebno u ovom trenutku. Veoma je značajna odluka da li će biti vanrednog stanja ili ne. Ne može grupa od 10 lekara, ne može ta grupa da odluči o vanrednom stanju. Mi smo predočili šta je neophodno, ova situacija nije naivna - naglašava Kon.

Iako dr Kon nije precizirao kakve rigorozne mere bi mogle biti donete, ipak je moguće naslutiti da se govori o dve opcije koje podrazumevaju policijski čas.

Prva i teža opcija je da se uvedu i vanredno stanje i policijski čas od 18.00 do 5.00 sati ujutro. Dok je druga mogućnost nešto blaže te predviđa da se policijski čas uvede samo tokom vikenda i sve bi bilo zatvoreno osim apoteka i marketa.

Vučić: "Moramo da budemo disciplonovaniji"

Ovim povodom se obratio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da ne misli da smo blizu vanrednog stanja.

- Mi testiramo mnogo, između 15.000 i 20.000 ljudi dnevno. Brojevi ne rastu tako brzo kao u novembru i decembru. Danas je više od 500.000 ljudi revakcinisano. Verujem da ćemo u petak dolaskom novih 500.000 vakcina te probleme moći da suzbijamo, ali moramo da budemo disciplonovaniji - rekao je Vučić.

Protiv zatvaranja zbog posledica

Drastičnom pooštravanju mera protivi se i nemedicinski deo Kriznog štaba na čelu sa Privrednom komorom Srbije (PKS) kao i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

- U sektoru usluga u Beogradu radi oko 40.000 ljudi. Ukoliko bi se radno vreme skratilo do 18 sati, to znači da bi svi imali jednu smenu što, prema našoj proceni, znači da između 10 i 15 hiljada ljudi ostaje bez posla. Svako ko predlaže takvu odluku treba da objasni kako tim ljudima da damo plate pošto njihove porodice žive od njihovih plata - rekao je Vesić i tim rečima obrazložio suštinu svih argumenata nemedicinskog dela štaba.

