MEDICINSKI DEO KRIZNOG ŠTABA TRAŽI LOKDAUN: Postoje 4 varijante za zaključavanje Srbije i nije potrebno uvesti VANREDNO STANJE

Deset meseci nakon najrigoroznijih metoda borbe protiv pandemije kovida-19, stižu najave da bismo ponovo mogli da se vratimo početnim, najtvrđim koracima u suzbijanju virusa.

Naime, medicinski deo Kriznog štaba na sednici u ponedeljak zatražio je uvođenje vanrednog stanja i zatvaranje svih objekata osim apoteka, prehrambenih radnji i pumpa.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon tvrdi da vanredno stanje nema alternativu jer rezultat može dati jedino potpuno sprečavanje kontakata.

- Ovakve mere koje su bile preko vikenda nisu ono što je medicinski deo Kriznog štaba tražio, daleko oštrije smo tražili, da sve bude zatvoreno osim prehrane, apoteka i pumpi, da bi se shvatila situacija, ne samo radi shvatanja veći da bi se prekinuo lanac transmisije virusa. Svu težinu odgovornosti mora da preuzme čitavo društvo, medicinski deo jasno zna da je ovakva mera ekonomski udar, ali bez obzira na to, to je mera koja štiti živote, i to moramo otvoreno i javno da kažemo. Predlog je da mora da se zabrane nezaštićeni kontakti, inače ćemo pući ko zvečka i tek tada će biti jasno šta to znači kad pukne zdravstveni sistem – upozorava Kon.

S druge strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne misli da je Srbija blizu vanrednog stanja.

- Mi testiramo mnogo, između 15.000 i 20.000 ljudi dnevno. Brojevi ne rastu tako brzo kao u novembru i decembru. Danas je više od 500.000 ljudi revakcinisano. Verujem da ćemo u petak dolaskom novih 500.000 vakcina te probleme moći da suzbijamo, ali moramo da budemo disciplonovaniji. Vlada će da odluči, svi se ponašamo neodgovorno, ali ljudi su siti. Mora da se radi, i ljudi hoće da rade. Naše ekonomije moraju da rade – zaključio je Vučić.

- Policijski čas može da bude neprekidan, vremenski ograničen, o tome nije bilo reči, niti je potrebno u ovom trenutku. Veoma je značajna odluka da li će biti vanrednog stanja ili ne. Ne može grupa od 10 lekara, ne može ta grupa da odluči o vanrednom stanju. Mi smo predočili šta je neophodno, ova situacija nije naivna - naglašava Kon.

Kako se uvodi policijski čas

Ipak, policijski čas, ograničenje kretanja i zabrana kontakta mogu se uvesti i bez proglašenja vanrednog stanja. Na to ukazuje pravnik Aleksandar Olenik.

- Na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti može da se proglasi vanredna situacija u kojoj glavnu reč vodi ministar zdravlja zajedno sa Vladom i MUP-om. Tom prilikom, takođe, može da se uvede policijski čas i ograniči kretanje stanovništva i zabrani rad objekata. Nije potrebno uvođenje vanrednog stanja za to, ali pretpostavljam da medicinski deo Kriznog štaba vanredno stanje traži, pre svega, zbog psihološkog uticaja na građane koji bi tada znatno ozbiljnije shvatili donete mere – ističe Olenik i dodaje da se i prilikom proglašenja vanredne situacije može zatražiti i pomoć vojske u sprovođenju mera kao što je to bio slučaj u Hrvatskoj.

Kako se uvodi vanredno stanje

Kako kaže, razlika je u tome što se vanredno stanje uvodi na osnovu Ustava kao najvišeg pravnog akta i to u trenucima kada postoji opasnost po celu državu od rata, vremenske nepogode, pandemije zbog čega može doći i do “većeg odstupanja u poštovanju ljudskih prava i sloboda nego prilikom proglašenja vanredne situacije”.

Četiri varijante

Super tvrda - Vanredno stanje i policijski čas od 18 do 5 časova što je teško ostvarivo.

Tvrda - Policijski čas tokom vikenda, zatvaranje svega osim apoteka i marketa.

Srednja - Potpuno zatvaranje za vikend, osim apoteka i marketa, ali bez policijskog časa.

Mekša - Za vikend skraćivanje radnog vremena svega sem prehrambenih radnji i apoteka.

I Lončar može da naredi "lokdaun"

Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Vlada Srbije, odnosno Ministarstvo zdravlja, može da proglasi vanrednu situaciju zbog pandemije virusa tokom koje ministar zdravlja na osnovu predloga nadležnih službi može narediti: zabranu okupljanja na javnim mestima, ograničenje kretanja stanovništva u području zahvaćenom vanrednom situacijom, zabranu ili ograničenje putovanja, zabranu ili ograničenje prometa pojedinih vrsta robe i proizvoda, vanrednu vakcinaciju i mere lične zaštite od infekcije.

Zaključani smo proveli skoro 27 dana

Tokom prvog talasa korone, od 18. marta do 6. maja prošle godine, stanovnici Srbije su u svojevrsnom karantinu tokom trajanja policijskog časa proveli 638 sati ili više od 26,5 dana. Policijski čas je prvi put uveden 18. marta i prvobitno od 20 do 5 ujutro. Međutim, u ovakvom obliku je važio samo četiri dana, pošto je već od 22. marta produžen na period od 17 do 5.Najkontroverzniji policijski čas imali smo za Vaskrs, od 17. do 21. aprila i on je trajao čak 84 sata!

