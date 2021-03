GRCI IMAJU SJAJNE VESTI ZA SRPSKE TURISTE! Ovo je detaljan plan otvaranja po fazama, a evo kada MI možemo na more

Sjajna vest za srpske turiste! "Lokdaun" u Grčkoj će već od kraja meseca biti polako ukidan po fazama, a naši turisti će moći na letovanje u zemlju Helena već u maju.

Kako je javila grčka televizija "Star", Grci počinju da popuštaju stroge antiepidemiološke mere uprkos naglom porastu broja zaraženih. Ipak, grčki stručnjaci su najavili da očekuju da će broj zaraženih pasti tokom sledeće nedelje i da ne očekuju više toliko teških slučajeva u bolnicama.

Prva relaksacija mera kreće već 22. marta, a onda se postupno planira otvaranje. Sve do maja, za kada je najavljeno da će u Grčku na odmor moći da uđu strani državljani.

Srpski turisti će u Grčku ulaziti uz potvrdu o vakcinaciji ili uz negativan test na kovid-19. Ipak, u ovoj prvoj objavi nije definisano koje vakcine se smatraju odobrenim, ali se zasad pretpostavlja da će sva cepiva biti prihvatljiva. Ovu pretpostavku ohrabruje i trenutna situacija sa vakcinacijom u Evropskoj uniji, gde sve više zemalja prihvata vakcine sa istoka.

Plan po kojem će se Grčka otvarati od kraja ovog meseca za sada izgleda ovako: 22. mart: Otvaranje maloprodajnih objekata, tržnih centara i frizeri. Kupovina će zasad moći da se obavlja jednom dnevno, uz vremensko ograničenje od tri sata. Istog dana se otvaraju i gimanzaije i fakulteti. 29. mart: Otvaraju se i osnovne škole. 20. april: Otvaranje restorana koji će moći da primaju goste samo u baštama. Maj: Otvranje turizma. Jun: Otvaranje barova i teretana, kao i dozvola za svadbe i krštenja, ali samo na otvorenom.

Šest država EU najavilo nabavku ruskih i kineskih vakcina

Čak šest država EU nabavilo ili je najavilo nabavku istočnih vakcina iako ih još nije odobrilo regulatorno telo ove unije.

Nakon Mađarske koja uveliko sprovodi vakcinaciju i ruskim i kineskim vakcinama, Slovačka je u ponedeljak nabavila 200.000 doza “Sputnjika V”.

Pored njih, ni Češka, po svemu sudeći, ne može više da čeka da istočne vakcine budu odobrene u EU, pa je tako premijer Andrej Babiš izjavio da će odluku o nabavci ruske vakcine doneti nacionalne institucije. Slična je situacija i s Poljskom, koja sve glasnije najavljuje nabavku kineske vakcine.

Hrvatska sledeće nedelje odlučuje o nabavci ruske vakcine

Takođe, hrvatski mediji pišu da će tamošnja vlada doneti političku odluku o nabavci ruske vakcine “Sputnjik V”. A zanimljivo da su na tu temu razgovarali i austrijski kancelar Sebastijan Kurc i ruski predsednik Vladimir Putin, pa čak i najavili da će ove dve države zajedno i proizvoditi u Austriji ruske vakcine.

Orban se vakcinisao kineskim cepivom

Sve to, uz činjenicu da u svetu i Evropi i dalje bukti pravi rat za vakcine, ukazuje da je pitanje dana kada će EU odobriti i istočne vakcine koje se uveliko koriste u svetu. To bi trebalo i da znači da će vakcinisani građani Srbije moći da putuju u zemlje EU nezavisno od toga kojim su se cepivom vakcinisali.

Štaviše, mađarski premijer Viktor Orban vakcinisao se kineskim cepivom "Sinofarm", što bi trebalo da znači da vrsta vakcine sigurno neće biti uslov za putovanja u zemlje EU.

Seničić: Teško će se Evropa odreći kineskih i ruskih turista

I predsednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) Aleksandar Seničić očekuje da će EU uskoro priznati istočne vakcine.

- Činjenica je da tri fabrike vakcina ne mogu trenutno da obezbede dovoljno vakcina ni za Evropu, a kamoli za ceo svet. Zato očekujem da će pre ili kasnije i u EU biti odobrene sve efikasne vakcine protiv kovida-19. Koliko znam, problem s kineskom vakcinom je što Kina još nije dostavila EU dokumentaciju o trećoj fazi ispitivanja vakcine. Mislim da će se to uskoro rešiti - objašnjava Seničić.

Kako kaže, iz ugla turizma ne bi bilo racionalno da se ne odobre kineske i ruske vakcine u EU.

- Svake godine više do 100 miliona kineskih turista poseti Evropu, pogotovo Francusku, Italiju i Španiju. Kineski turisti su veoma zahvalni jer su vansezonski gosti, a i dobri potrošači pošto troše u proseku od dva do tri puta više od evropskih. Takođe, ruski turisti spadaju u najveće potrošače među turistima, i to na najluksuznijim lokacijama. Prosto, ne bi bilo ekonomski opravdano da se drugu godinu zaredom EU odrekne tolikog profita – zaključuje Seničić.

(Kurir.rs/ Blic)

Kurir