DIJANINA I PAPIĆEVA EKIPA IMALA ČAK TRI TAJNE LOKACIJE ZA PRISLUŠKIVANJE! Skrivene sobe u SIV 1 i još 2 lokacije!

Pored kancelarije u SIV 1, u kojoj se obavljalo nezakonito prisluškivanje predsednika države Aleksandra Vučića, a u koju su mogli da uđu samo ljudi od poverenja bivše državne sekretarke u MUP Dijane Hrkalović i uhapšenog zamenika načelnika SBPOK Gorana Papića, postojala su najmanje još dva mesta s kojih se vršilo prisluškivanje, saznaje Kurir.

Mreža

Na tim mestima je, pored praćenja telefonskih razgovora, korišćen i informacioni sistem MUP.

- U SIV 1 je bila glavna operativna kancelarija za tajni rad i u nju su mogli da uđu samo Hrkalovićkini saradnici, i to uz korišćenje posebne ključ-kartice. To nije sve. Postojale su još dve kancelarije na dva različita mesta, a u kojima su se radile i provere. Odabrane osobe su imale pristup svemu tome, kao i pristup proverama kroz informacioni sistem MUP. To znači da su oni vršili provere svih lica kojih su hteli, njihove adrese, da li su vršili promenu adrese, da li su protiv njih podnete krivične prijave, da li su za njima izdate poternice, da li su i kada su prelazili granicu, doslovno sve za šta je nadležan MUP, i to su koristili u svrhe u koje su oni želeli - kaže naš izvor.

Spremali prevrat

Ljuban Karan, bivši oficir Kontraobaveštajne službe, kaže za Kurir da mu ovakvi postupci liče na organizovanu grupu koja je pripremala prevrat.

- I svakako da je bila u službi nekoga ko je ozbiljno nameravao da ugrozi državu i predsednika Aleksandra Vučića. To je skup okolnosti i ne radi se više samo o prisluškivanju. Prisluškivanje je pratilo kombinovanje metoda rada službe bezbednosti, a to je praćenje, fotografisanje, korišćenje detaljnih provera za određeno lice, i to nezakonito, bez adekvatnih odobrenja, kao što je po zakonu regulisano. Imali su kompletan sistem, kojim raspolaže država da bi uspešno vršila istrage i suzbijanje kriminala, a oni su obrnuli vektor i koristili ga protiv države - kaže Karan.

