ŽALE SE NA OTOK, MALAKSALOST, BOL: Pavle Zelić iz ALIMS otkriva na koju vakcinu je bilo najviše prijavljenih neželjenih reakcija

Zbog sumnje da su određeni slučajevi pojave troboze i smrtnih ishoda možda povezani sa davanjem vakcine Astra-Zeneka, evropska agencija proveravala je bezbednost te vakcine, ali i naša Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS).

Pavle Zelić je rekao da je kontinuirano praćena bezbednost i "Astra-Zeneka" vakcine, ali i svih drugih.

- Trenutno imamo 82 prijavljena slučaja neželjenih reakcija na Astra-Zeneka vakcinu, ali su su one sve bile očekivano uobičajeno blage, a tako je bilo uglavnom i za sve ostale vakcine – to su bol na mestu primene, otok, malaksalost, povišena temperatura. Ništa što bi nas zabrinulo - rekao je Zelić.

Istakao je da nije bilo nijednog prijavljenog slučaja embolijskih ili trombolitičkih poremećaja, opstrukcije i prekida protoka krvi kroz krvne sudove koji su izazvali tu zabrinutost u EU.

- Mi smo juče imali sastanak sa Kancelarijom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, na kojem su bili predstavnici Evropske agencije za lekove, koji su potvrdili isto to. Mi smo dan ranije, pre saopštenja EMA, izdali naše saopštenje gde smo želili da uverimo građane da je odnos koristi i rizika neuporedivo na strani koristi - naglasio je Zelić.

Napomenuo je da do sada nije bilo neželjenih reakcija koje bi zabrinule ni na Astra-Zeneka vakcinu, a ni na ostale.

- Ostajemo na onom putu koji je najbitniji – to je put vakcinacije - rekao je Zelić i dodao da svakodnevno prate izveštaje o svim neželjenim reakcijama.

Najviše građana primilo je kinesku vakcinu u Srbiji, a u opticaju su pored Astra-Zeneke i Fajzerova i Sputnjik V vakcina, a Zelić kaže da poslednji podaci pokazuju da je bilo ukupno 626 slučajeva neželjenih reakcija.

- Dvesta se odnosilo na Fajzer vakcinu, 224 na Sinofarm, 118 na rusku i 82 na Astra-Zeneku. Dva slučaja nismo imali definisano koja je vakcina - rekao je Zelić.

Naglašavam da svi ovi slučajevi spadaju u kategoriju blažih bilo lokalnih ili sistemskih neželjenih reakcija, dodao je on.

"Nekoliko slučajeva težih neželjenih reakcija"

Na pitanje da li je bilo građana koji su morali u bolnicu zbog neželjenih reakcija, Zelić kaže da su imali nekoliko slučajeva težih neželjenih reakcija.

- Ukupno su četiri povezana sa vakcinama. Prijavljuju se i druge neželjene reakcije težeg tipa, ali se pokazuje istragom da one nemaju veze sa vakcinama i to je jako bitno da građani razumeju da se mi maksimalno posvećujemo svakom ovom slučaju, da istražujemo šta se desilo i dolazimo do odgovora koji je u interesu pre svega populacije, ali i zaštiti od kovida - naveo je Zelić.

Kada uporedimo sve ove neželjene reakcije ne mogu se staviti u istu kategoriju sa onim što može da izazove kovid 19, poručio je on.

Istakao je da su građani koji su bili bolnicama sada dobro, kao i da nikakvih dugotrajnih posledica nije bilo.

- Pokazalo se, što nas posebno raduje, da su vakcine i pored onoga što se govorilo da su brzo razvijene naprotiv izuzetno bezbedne, ali i efikasne - rekao je Zelić.

- Ovo je prelomni trenutak u vakcinaciji, mi očekujemo one efekte koji su se desili u Izraelu, Emiratima SAD i u našoj zemlji kada nema više u bolnicama onih koji su se vakcinisali, zato što vakcine sprečavaju dve ključne posledice – hospitalizaciju i smrt. To je ono čega neće biti ubuduće, ako nastavimo vakcinaciju ovim tempom - naglašava Zelić.

U toku je najmasovnija imunizacija stanovništva. Zelić ističe da verovatno nijedan lek u istoriji nije u ovako kratkom roku dat tako velikom broju ljudi.

- Kada pratimo situaciju i na lokalnom i na ervopskom i na svetskom nivou, bezbednost je izuzetno visoka i to je ono što nas posebno raduje i onda možemo da prenesemo poruku građanima da su vakcine zaista bezbedne ne samo zato što smo procenili u kliničkim istraživanjima, već i u realnom životu - kaže Zelić.

