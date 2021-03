NA PUTU SMO KA KATASTROFI! Dr Tiodorović: Bolnice prepune, najveći pritisak do sada! Nema prostora za popuštanje

Član medicinskog dela Kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović, ocenio je da najnovija izmena mera nije popuštanje, nego usklađivanje mera sa životom.

On je ocenio da trenutno nema prostora za popuštanje od po nekoliko dana.

- Mi se nalazimo u vanrednoj situaciji, bolnički kapaciteti i kovid ambulatne su prepunjene. Na putu smo, prema tome, da situaciju ocenimo kao katastrofalnu - rekao je Tiodorović za TV Prva.

Dodao je da je trenutak da se problemom bavimo odlučno, jer je u kovid bolnicama možda i najveći pritisak do sada.

- Kada bi u mesec, mesec i po, sproveli mere u potpunosti, uz jaku kontrolu, i obuhvat, bili bi u drugačijoj situaciji. Imali bi samo sporadične slučajeve, a ne kao sada - smatra on.,

Tiodorović je dodao da ako bi sprovodili mere, do početka leta bi situacija mogla da bude bolja, pa da se razmišlja da se ide i na letovanje.

O otvaranju ugostiteljskih objekata i tržnih centara razgovaraće se ukoliko narednih dana počne da opada broj pozitivnih i obolelih, pa se bolnice malo rasterete.

- Moguće je ako se budu mere poštovale do kraja, da ćemo do sledeće sedmice imati bolju situaciju, pa da predvidimo kada mogu da funkcionišu i ugostiteljski objekti i tržni centri - rekao je on.

Istakao je da moramo mnogo više da vakcnišemo da dostignemo kolektivni imunitet od 60-70 posto, da bi kao društvo bili mirniji.

(Kurir.rs/ Tanjug)

