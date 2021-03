DR KON BEZ PARDONA: Zar vi mislite da smo mi idioti? Otkrio zbog čega nije za otvaranje lokala, NAUČNO JE DOKAZANO

Pevanje je važan faktor, kapljice mogu da idu i do 12 metara. Niko ne pokušava da peva s maskama. Pitaju, da li je to naučno dokazano da se zaražava. Zar neko misli da smo mi idioti?! Kada pitate nekoga gde je bio, kako se zarazio, dođete do toga da je bio na nekom takvom mestu - rekao je epidemiolog dr Predrag Kon na temu otvaranja kafića, restorana, klubova.

Doktor Kon je najavio da će pitanje otvaranja bašta doći na red i da će sutra na sednici Kriznog štaba sigurno razmatrati i to, a da će on morati da objašnjava svoje razloge zašto sada nije dobar trenutak.

Kon naglašava i da treba sačekati da počne da pada aktivnost virusa.

- Otvaranje bašta jeste realan zahtev u nekoj perspektivi. Glavno mesto nepoštovanja mera su ugostiteljski objekti, prvenstveno kafići i restorani, Svako ko uđe, nosi masku, a onda je skine na mestu gde sedi. Ja nosim masku i dok pijem kafu. Nije istina da to ne može da se sprovodi, isto važi i za jelo. Vi ako hoćete to da sprovodite, i te kako možete. Restorani su mesto dokazano naučnim istraživanjima kao mesto gde se najvše ljudi zaražavaju. Ne šire ugostitelji zarazu, već mesta okupljanja. - objašnjava doktor Kon.

Zašto je opasnost veća u ugostiteljskim objektima?

Nije prvi put da struka objašnjava to da je tokom pevanja visok rizik za zaražavanje. Na tu temu se govorilo dosta i prethodnih meseci tokom pandemije.

Doktorka Darija Kisić Tepavčević rekla je u junu prošle godine da su proslave najrizičniji događaj za prenos virusa i apostrofirala pevanje kao lak način prenošenja.

- To je sada prepoznato kao faktor rizika i definitivno bismo morali da se uzdržimo od takvog načina ponašanja dok je korona virus aktivan - rekla je ona tada.

I epidemiolog dr Branislav Tiodorović otkrio je nedavno zašto je veća opasnos širenja korona virusima u ugostiteljskim objektima u kojima se organizuju koncerti i nastupi estradnih zvezda.

- Kada ljudi pevaju, oni izbacuju kapljice aerosoli koje „idu” od četiri do osam metara u daljinu. Kad neko samo diše, a zaražen je koronom i nema zaštitnu masku, one se prostiru do jednog metra, a kada priča, one mogu da „putuju” do metar i po ili dva.

Objasnio je i da rizik jednak nuli u prirodi ne postoji.

- Rizik se smanjuje kada se poštuje ono što lekari savetuju. Ljudi pitaju da li horovi mogu da nastupaju. Mogu, ali moraju da budu udaljeni od publike barem 20 metara. Isto to se odnosi i na koncerte s duvačkim instrumentima - rekao je tada dr Tiodorović.

Poslednjih nedelja svedoci smo velikog broja okupljanja i korona žurki, što nikako ne ide u prilog broju novozaraženih koji je i dalje na visokom nivou.

U Srbiji je u prethodnih 24 sata na korona virus testirano 14.474 građana od kojih je 4.769 novozaraženih.

Preminula su 32 pacijenta, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalaze 236 obolela.

