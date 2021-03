UGOSTITELJI NESTRPLJIVO ČEKAJU: Sutra zaseda Krizni štab, posle frizera i teretana na redu otvaranje kafića? OVO SU MOGUĆE OPCIJE

Naredna sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa održaće se sutra u 8.00 sati u Vladi Srbije, struka će najpre analizirati epidemiološku situaciju, a zatim odlučivati o daljim merama.

Vlada Srbije odlučila je u nedelju, na predlog Kriznog štaba, da od 22. marta od 06.00 ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti - kafići, restorani, noćni klubovi i barovi, kao i tržni centri, a upravo to mogla bi da bude jedna od glavnih tema na sutrašnjoj sednici.

Međutim, medicinski deo Kriznog štaba ima jasan stav povodom oštrijih mera, ali su ipak svesni i ekonomskih posledica zatvaranja.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon rekao je da je medicinski deo saglasan sa tim bi sve trebalo da bude zatvoreno najmanje 14 dana.

- Međutim, imamo takozvani ekonomski diktat, i to jesu činjenice koje ne mogu da se prenebregnu. Za svega dva dana stiglo je 85 jasnih pritužbi i molbi za izuzeće - rekao je dr Kon.

Dodao je i da se traže mere koje će sprečiti da se virus prenosi.

- Sa otvaranjem treba da se sačeka dok aktivnost virusa ne počne da opada i zalagaću se za to - kazao je on.

Njegov kolega dr Branislav Tiodorović rekao je juče da će se o otvaranju ugostiteljskih ovjekata i tržnih centara razgovati ukoliko narednih dana počne da opada broj pozitivnih i obolelih, pa se bolnice malo rasterete.

- Moguće je ako se budu mere poštovale do kraja, da ćemo do sledeće sedmice imati bolju situaciju, pa da predvidimo kada mogu da funkcionišu i ugostiteljski objekti i tržni centri - rekao je dr Tiodorović.

Otvaranje bašta?

Doktor Kon je spomenuo i eventualno otvaranje bašta ugostiteljskih objekata.

- Otvaranje bašta jeste realan zahtev u nekoj perspektivi. Glavno mesto nepoštovanja mera su ugostiteljski objekti, prvenstveno kafići i restorani, Svako ko uđe, nosi masku, a onda je skine na mestu gde sedi. Ja nosim masku i dok pijem kafu. Nije istina da to ne može da se sprovodi, isto važi i za jelo. Vi ako hoćete to da sprovodite, i te kako možete. Restorani su mesto dokazano naučnim istraživanjima kao mesto gde se najvše ljudi zaražavaju. Ne šire ugostitelji zarazu, već mesta okupljanja. Pevanje je važan faktor, kapljice mogu da idu i do 12 metara - objašnjava doktor Kon.

On je najavio i da će pitanje otvaranja bašta doći na red i da će sutra na sednici Kriznog štaba sigurno razmatrati i to a da će on morati da objašnjava svoje razloge zašto sada nije trenutak i naglašava da treba sačekati da počne da pada aktivnost virusa.

Kolateralna šteta

Predsednik Udruženja noćnih barova i klubova Beograda Miša Relić rekao je za Kurir da poslednja odluka struke ne menja puno stvari za noćne barove i klubove jer oni ne rade već 12 meseci.

- Kako stvari stoje mi nećemo raditi pre 1. maja, a možda ni kasnije. Situacija je za nas katastrofalna i jedino što nam može pomoći je direktna pomoć Vlade. O tome smo već razgovarali sa premijerkom Anom Brnabić, ministrom Sinišom Malim i ministarkom Tatjanom Matić. Ugostiteljstvo je kolateralna šteta ove kataklizme koja se desila i to nije tako samo u Srbiji, već u celom svetu - kaže Relić i dodaje da su i predstavnici vlade prepoznali ovaj problem, da zajedno rade na tome i da postoji dobra volja da se problem reši.

foto: Marina Lopičić

Za otvaranje ugostiteljskih objekata su i predstavnici Beograda. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić naglasio je da je bolje dozvoliti rad u kontrolisanim uslovima i gde inspekcija može da proverava mere nego da se društveni život seli u stanove gde nema kontrole.

- Ove mere nanose veliku štetu ekonomiji Beograda. Hiljade ljudi iz ugostiteljstva otišlo je na neplaćeno odsustvo uz neizvesnost da li će izgubiti posao. Smatram da se mere koje smo imali do srede treba da se striktno poštuju i da se bavimo vakcincijom umesto što pričamo o zabranama - rekao je nedavno Vesić.

Otvaranje uz novi model rada?

Ukoliko dođe do otvaranja ugostiteljskih objekata jedna od opcija jeste skraćeno radno vreme ili pak da se eventualno primenjuju mere koje su propisane posebno za frizere, teretane, spa centre.

Te mere, odnose se pre svega na broj ljudi u lokalu, ali i veću udaljenost među njima.

I oni koji se zalažu za otvaranje ugostiteljskih objekata, kako prenosi beogradski list, smatraju da je restrikcija da jedna osoba boravi na devet kvadrata, kao u slučaju zanatskih radnji, ili čak jedna osoba na 16 kvadrata, kao u slučaju fitnes centara neophodna kako bi se mogućnost prenosa virusa gotovo onemogućila.

Dr Kon je juče takođe istakao da su mere ipak pooštrene jer je sada propisano devet kvadratnih metara po osobi.

Da li će se taj model primeniti i za ugostiteljske objekte, znaće se sutra nakon nove sednice Kriznog štaba.

(Kurir.rs)

Kurir