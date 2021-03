FRIZERI PONOVO RADE: Evo pod kojim uslovima možete u salon, jedna stvar je obavezna

Vlada Srbije odlučila je, na predlog Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti kovid-19, da od jutros od 6 sati omogući rad brojnim objektima, među kojima su i frizerski saloni.

Ovom odlukom frizerski saloni mogu da rade do 20 časova, a Vladimir Vergaš, potpredsednik Saveza frizera Srbije kaže za Kurir da je na desetine hiljada ljudi koji rade u ovom sektoru jako srećno što ponovo mogu da rade i da zarađuju za sebe i svoje porodice.

- Svi smo jako zadovoljni što možemo da radimo. Mnogo ljudi živi od ovog posla. Imamo mnogo žena koje su samohrane majke i koje sebe i svoju decu izdržavaju od ovog posla. Kada im ukinete pravo na rad, istrgli ste im hleb iz ruku - kaže Vergaš.

Iako je u odluci navdeno da su svi objekti, kojima je dozvoljen rad, u obavezi da obezbede poštovanje mere od minimum devet kvadratnih metara po osobi, Vergaš kaže da se to, zbog male kvadrature, ne odnosi na frizerske salone.

- Frizerski saloni su uglavnom jako mali objekti. Imaju mahom od 15 do 30 kvadrata, pa je jako teško da se ta mera ispoštuje do kraja. Ako, na primer, imate salon od 12 kvdarata, to praktično znači da samo frizer može da bude u njemu, nema mesta za mušteriju. Drago nam je da je taj problem prepoznat i da nam je omogućeno da radimo po principu da na jednog frizera ide jedan klijent - kaže Vergaš.

On ističe da su se saloni i ranije pridržavali svih mera koje je donosio Krizni štab i da će i dalje nastaviti tako da rade.

- U frizerskim salonima nema čekanja, radimo isključivo na zakazivanje. Nema sedenja i nepotrebnih zadržavanja. Na ulazu su dezo barijere, zaposleni nose maske, a u salonima se sve dezinfikuje i maksimalno se vodi računa o higijeni.

