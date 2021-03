PUKOVNIK ZOLTAN DANI ZA KURIR: Ponosan sam što sam OBORIO NEVIDLJIVOG F-177 A, ali danas želim samo da vlada MIR!

"I danas, uoči godišnjice obranja "nevidljivog" aviona F-117A 27. marta osećam ponos na sve moje ljude što smo uspeli da uradimo ono za šta niko, pa ni tvroci samog aviona nisu verovali da je moguće! To je jedna čista vojnička pobeda! Ipak, danas mi je najvažnije to što smo i ja i pilot oborenog američkog "stelta" Dejl Zeko uspeli svetu da pošaljemo poruku mira, razumevanja i kompromisa, kao i da je porodica najvažnija!"

Ovo za Kurir kaže penzionisani pukovnik protivvazdušne odbrane Zoltan Dani (64) koji je jedan je od najzaslužnijih za obaranje čuvenog americkog aviona F-117a, takozvanog "nevidljivog", a slike tog podviga obišle s su, ali i šokirale ceo svet i zauvek ostale upisane i svim vojničnikim analima.

Dani priznaje za Kurir da, danas, kada se seti svega što se dešavalo tokom NATO bombardovanja SRJ 1999. godine oseća zahvalonost i sreću što je i dalje živ, ali i dalje u kontaktu sa ratnim drugovima.

- Moram da naglasim da nisam samo ja zaslužan za obranje tog aviona, već je to zasluga cele posade, od mehaničara i vojnika koji postavlja rakete pa sve do kuvara. Svi se redovnu čujemo i dalje smo tu gde jesmo, nismo otišli iz zemlje, svi smo velike patriote i gledamo da negujemo našu tradiciju i sećanje na te dane obaranja tog aviona. Veoma mi je žao što su nas neki napustili, eto zastavnik Milan preživeo je ratove, a pre mesec dana ga je odnela korona - sa setom u glasu priča Zoltan.

Dani je i dalje u kontaktu sa pilotom Dejlom Zeko koji je upravljao "nevidljivim" avionom, pre nego što je isti pao u ataru sela Buđanovci, a pilot uspeo da s e katapultira u poslednjjem trenutku.

- Moja, i ideja reditelja dokumentarnog filma koji smo snimili sa Dejlom, a koji je osvojio čak mnogobrojne nagrade i na američkim festivalima i postigao veliki uspeh, je bila da pošaljemo poruku razgovora, kompromisa i mira. Zeko je pristao na to i prvo je on bio kod nas u Srbiji, a posle i mi kod njega u Americi. U kontaktu smo i dan danas i ne vidim ništa sporno u tome, može se reći da smo se i sprijateljili. Veoma mi je drago da smo poslali čitavom svetu poruku mira, razumevanja, da ratova i skukoba više ne treba da bude. Da su porodica i ljudski životi ono što je najvažnije.

Zoltan je ranije govorio o tome kako je uopšte došlo do otkrića "nevidljivog" aviona.

- Mi stvarno nismo znali da je on nevidljiv. Mi smo ga otkrili radarski, uzeli ga u krst i oficir za vođenje je na osnovu moje naredbe lansirao rakete. Mi smo pre toga to jako puno uvežbavali. Praktično, uđe to nekako u krv i niko više ne razmišlja, sve se radi mehanički. Mi posle nismo ni gledali, jedino je objekat nestao sa nišanskog radara i onda sam ja čestitao ekipi. Prišao mi je kasnije komandat i upitao: "Je l znate šta ste vi oborili?", a ja sam pitao "šta"? - "Pa onaj F-117, nevidljivi!" Uh rekoh, bingo - prisećao se Dani kako je funkcionisao njegov tim i dodao da je obaranje tog avion veoma podiglo moral celoj vojsci i narodu tada.

