IGRAO SAM NA KRILU NEVIDLJIVOG AMERIČKOG AVIONA: Zoran iz Buđanovaca postao simbol srpskog herojstva za vreme bombardovanja

Slika trogodišnjeg Zorana Jovanovića kako igra na krilu oborenog „nevidljivog“ američkog aviona F-117A tog 27. marta 1999. obišla je ceo svet, a dečak je postao jedan od simbola prkosa i herojstava srpskog naroda!

Avion izrađen u „stelt“ tehnologiji bio je najveći ponos NATO avijacije i verovalo se da ne može da bude oboren. Sve dok nije poleteo srpskim nebom. Pogodila ga je protivvazudušna odbrana Vojske Jugoslavije sa pukovnikom Zoltanom Danijem na čelu. Pao je u atar sela Buđanovci, gde su meštani sledeće jutro slavili pobedu i igrali na krhotinama letelice.

Danas je Zoran Jovanović (26) već odrastao čovek i ima decu. Za Kurir kaže da taj dan nikad neće zaboraviti, kao i da zauvek oseća ponos.

Noć kada je pao

- Neobično jeste što znam da je moja slika obišla sve svetske medije, taman se malo odviknem i zaboravim, kad eto novinara da me podsete! Danas živim u Rumi i manje-više svi znaju da sam ja onaj dečak s krila aviona. Iako me je to na neki način obeležilo, nikad nisam osećao teret, već samo ponos i na sebe i na svoj narod, koji se tako hrabro suprotstavio daleko nadmoćnijem neprijatelju - priča Jovanović, koji danas igra fudbal i radi u jednog fabrici. Iako je tada imao samo tri godine, Zoran se i dalje seća detalja one noći kada je pao „noćni soko“.

- Tata mi je bio mobilisan i ja sam bio sa majkom i dve sestre prvo u našoj kući, pa smo posle prešli u kuću kod komšija. Noć kada je pao F-117 bio sam kod njih sa majkom i jednom sestrom, dok je druga bila kod drugarice. Jeste bilo strašno, bio sam mali, a komšije pričaju da sam, kada se to desilo, legao na krevet, zagrlio medu i zaspao. Sutradan, kao i svi meštani, otišli smo da vidimo šta se desilo i tada je nastala ta čuvena slika - ja na krilu aviona.

Uspomena

Ipak, jedan od detalja koji nikad do sada nije otkrio za medije jeste da mu je lično pukovnik Zoltan Dani, koji je i oborio „nevidljivog“, jednog dana doneo upakovan poklončić.

- Sve delove aviona je pokupila i odnela vojska. Međutim, kada je gospodin Zoltan jednom prilikom dolazio da me vidi, doneo mi je zapakovan delić srušenog F-117A, odnosno baš tog krila na kom sam stajao! Čuvam ga kući od tada i čuvaću ga zauvek - kaže mladić za Kurir.

Aleksandar Radić: Delovi aviona su opasni Aleksandar Radić, vojni analitičar i stručnjak za avijaciju, kaže da nije pametno delove aviona nezaštićeno uzimati i njima nestručno rukovati. - Ostaci aviona nikako nisu bezbedni i ne bi trebalo da se njima slobodno pristupa. Kada vidite snimke udesa, uvek su oko aviona ljudi u zaštitnim, izolacionim odelima, jer materijali od kojih se avioni prave mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Kada se kidaju takvi kompozitni materijali, oni ostavljaju čestice koje nije dobro uneti u organizam.

