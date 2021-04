SKANDAL! ONA KAO PEDAGOG, TREBA DA RADI SA MOJIM UNUČIĆIMA: Baku iz Blaca strah kako će smenjena direktorka postupati sa decom

Smenjena direktorka blačkog Centra za socijalni rad Ivana P., koja je sa još tri radnice pokušala na silu da maloletnog Marka (14) i Marijanu (10) izmesti od bake Ljiljane D. (58), s kojom žive, i premesti ih kod druge bake, po pokojnoj majci, vratila se da radi kao pedagog u školi u Blacu, gde idu i deca koju su zamalo odveli od bake.

Na tom radnom mestu ona će, uprkos prethodnom neprimerenom ponašanju prema deci, zbog čega je i razrešena funkcije, opet biti u kontaktu sa ovim namučenim mališanima, ali i učestvovati u vaspitanju drugih osnovaca, što je baka Ljiljanu u najmanju ruku iznenadilo.

- Ona sada opet, kao pedagog, treba da radi sa mojim unučićima. Da li mislite da je to normalno? Kakav je to zakon? To je strašno. Nadležni treba dobro da razmisle da li je takva osoba sposobna da radi s decom i da li je moralno da posle svega to i čini - rekla je baka Ljiljana za Kurir.

foto: B. R.

Marija Ćurčić, direktorka škole, navodi da su o svemu obavestili Školsku upravu u Nišu i Ministarstvo prosvete.

- Ivana P. je 15 godina, pre nego što je postala direktor Centra za socijalni rad, radila u ovoj školi. Zamrzla je svoje radno mesto kada je stupila na tu funkciju. U ponedeljak se vratila na posao, jer je donela rešenje o razrešenju i, po Zakonu o radu, status mirovanja je prestao - rekla je Ćurčićeva za Kurir.

Ona dodaje da je škola o svemu obavestila Školsku upravu u Nišu i Ministarstvo prosvete zbog nemilog događaja i da čekaju dalje instrukcije. Kaže da se ona drži zakona i da ne želi da komentariše moralnu stranu ovog slučaja.

Uznemirujući snimak incidenta možete pogledati OVDE

- Važno je da su deca sada dobro. Marijana dolazi u školu, Marko je, kao i ostali njegovi vršnjaci, na onlajn nastavi. Mi ih kao škola pratimo u našem domenu i upoznati smo sa slučajem - rekla je ona.

Ministarstvo prosvete PAŽLJIVO PRATIMO Iz Ministarstva prosvete potvrdili su za Kurir da je smenjena direktorka Centra u Blacu, pre nego što je stupila na tu dužnost, radila u školi kao pedagog. - Po razrešenju sa funkcije direktora, ona se vraća na svoje staro radno mesto, što joj omogućavaju zakoni iz oblasti rada. Ministarstvo prosvete pažljivo će, u skladu sa svojom nadležnošću, pratiti ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada u školi - rečno je u ministarstvu, gde nisu hteli da komentarišu moralne aspekte situacije u kojoj će žena koja je, prema njihovim izjavama, maloletnoj deci nanela traume, sada raditi kao njihov pedagog. Iz ministarstava za socijalni rad i brigu o porodici nisu odgovorili na isto pitanje.

Aleksandra Janković DECA ISTRAUMIRANA Psiholog Aleksandra Janković ocenila je za Kurur da će Ivana P. kao pedagog u školi biti pod velikim nadzorom: - Ne verujem da će u ovom slučaju biti dozvoljeno da ona kao pedagog ima neki ispad ili teškoće u radu s tom decom ili drugim učenicima. Svakako za decu to jeste bilo traumatično iskustvo i zato je veoma važno da s njima poradi i psiholog, nevezano za to što je ta žena došla da radi kao pedagog u njihovoj školi. Mora nizom razgovora da se deci pomogne da prevaziđu to iskustvo.

(Kurir.rs/ B. Roganović - J. Pronić)

Kurir