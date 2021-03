PODRŠKA STIŽE SA SVIH STRANA: Baku i unučiće brani 55 advokata

Baku Ljiljanu Dačević (58) iz Suvog Dola, kojoj su u petak nasilno radnice blačkog Centra za socijalni rad htele da oduzmu unučiće Marka (14) i Marijanu (10), braniće čak 55 advokata!

Ova pomoć je stigla od advokatskih kancelarija „Aleksić“ iz Novog Sada i Beograda nakon potresenih slika koje su Srbiju digle na noge. Kako su nam kazali, oni će besplatno da zastupaju interese bake, dečaka i devojčice, a do kraja sedmice znaće se koje će sve krivične prijave podneti i o tome će obavestiti javnost:

Prvo jutro u miru

- Snimak je strašan i dečja prava, kao i prava bake invalida, potpuno su prekršena. Ovo je jedna velika tragedija - kazali su za Kurir predstavnici kancelarije nakon što su sa Ljiljanom potpisali punomoćje.

Baka je i dalje veoma uznemirena, ali veruje da će mukama doći kraj:

- Ovo je prvo jutro posle dva meseca koje sam dočekala u miru. Ustala sam i osetila nadu zbog svih onih koji nam ovih dana daju podršku i pružaju pomoć. Zahvaljući njima mi smo sigurniji i ovo je prvi ponedeljak da nam na vrata nisu došli iz Centra za socijalni rad.

Slomljeno Socijalne radnice uspele da razvale i vrata foto: screenshot

Dok grli svoje unuke, opisuje dane koji su za njima.

- Budila sam se noću plašeći se dana, jer sam znala da će opet doći. I deca su se plašila. Svaki automobil koji prolazi za njih je bio noćna mora. U jednom momentu mislila sam da zaista nećemo ostati zajedno jer su nas pritisli sa svih strana. Onda nas je bog pogledao, shvatio da samo želimo da ostanemo zajedno i da mi je jedini cilj u životu da tu decu izvedem na pravi put. I Marko je od jutros bolje, mada je još uvek pod velikim pritiskom zbog svega što je proživeo u petak.

Dejan Milošević, koji je snimio pokušaj nasilnog odvođenja dece, kaže da je stalno sa bakom i decom.

- Javnost je reagovala onako kako zaista treba. Snimak nije mogao da se lažira i svi su videli kako se ponašaju radnice u Centru sa direktorkom Petrović na čelu. To je ona plava, koja je vukla i cimala Marka. Naneli su mu povrede, polomili im vrata, Ljiljanu u kolicima gurnuli.

Čvrsta veza

On dodaje da podrška stiže ne samo iz Srbije već iz čitavog regiona.

Ljiljana je ranije za Kurir ispričala šta je to toliko vezalo mališane za nju.

- Kad mi se snaja razbolela, a sin otišao ko zna gde, godinu i po dana bili su kod snajine majke. Kad je snaja preminula, pozvao me je sin i rekao da idem da uzmem decu jer ih je snajina majka isterala. Uzela sam taksi, a deca su me čekala na ulici. Kapija je bila zaključana. Od tada su kod mene, a to je bilo 2019. Sve ostalo znate. Ova ljubav je bezgranična i deca jednostavno neće da idu.

MINISTARSTVO RADA Traže suspenziju radnica i smenu direktorke foto: screenshot Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja predložilo je da se pokrene disciplinski postupak protiv radnica Centra za socijalni rad u Blacu i da one budu suspendovane, a da vršilac dužnosti direktora te ustanove bude smenjena, navedeno je u saopštenju.

Kurir.rs/ Biljana Roganović Foto: screenshot

Kurir