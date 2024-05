PRAZNICI SU GOTOVI, EVO KAKO DA SE VRATIMO URAVNOTEŽENOJ ISHRANI Nutricionista Milosavljević otkriva kako da izbegnete prejedanje!

Na dan Uskrsa i zvanično je prestao veliki pravoslavni post, jedan od najstrožih, ali i najdužih. Oni koji su ga poštovali od prvog dana očigledno su se najviše uželeli mrsne hrane, zaboravljajući na činjenicu da jaka i masna hrana nakon toliko vremena može teško pasti organizmu.

Zbog toga je Hitna pomoć prvog i drugog dana praznika imala pune ruke posla, a ljudi su se masovno javljali sa simptomima napada žuči, kao glavnom posledicom prejedanja. Kako izbeći bol u stomaku, povraćanje, mučninu i ostale simptome nakon suzdržavanja od mrsne hrane, otkrio je nutricionista dijatetičar Nebojša Milosavljević.

- Prejedanje je najčešća zamka kod vernika, pogotovo ako se strogo drže posta na vodi. Organizmu je potrebno najmanje dve nedelje da se vrati u normalu kako ne bi doživeo šok. Za vreme posta organizam kao energetsko gorivo koristi hranu koja je s manjim sadržajem masti te je samim tim manje začinjena i lakše se vari, i zato je važno da nakon perioda posta postepeno uvodimo namirnice koje tokom posta nismo jeli - započinje Nebojša Milosavljević, a zatim dodaje da bi naročito trebalo da budemo pre svega umereni, jer osim vrste hrane važne su i količine koje unosimo kako bismo sprečili nadimanje, nadutost, pojačane gasove, bolove u stomaku, povišen pritisak, a onda i muku i povraćanje.

- Prvih dana nakon prestanka posta trebalo bi konzumirati pre svega ono što zovemo beli mrs, a tu su recimo mlad sir, jogurt, kiselo mleko, i za početak nešto posnija mesa, recimo, piletinu ili ćuretinu. Pohovana i pržena hrana zaista nisu dobar izbor nikada u ovom periodu. Svakako bi trebalo zadržati naviku da se najmanje jednom nedeljno jede riba, a jaja treba uvoditi postepeno. Za početak, to bi bilo recimo jedno jaje dnevno, a s obzirom na praznike, pretpostavljam da je to prouzrokovalo najviše problema kod ljudi koji su se javljali Hitnoj pomoći nakon posta - objasnio je on.

Milosavljević je dodao i da je najvažnije da unosimo barem šest do osam čaša vode tokom dana, ali ne i da svaki zalogaj hrane zalijemo vodom jer to usporava i otežava proces varenja.

Ne tražite dijete na internetu

Proleće je period i kada već razmišljamo o tome kako ćemo izgledati u kupaćem kostimu i da bi trebalo skinuti sve te nakupljene kilograme viška. Upravo zbog toga mnogi pribegavaju držanju raznih dijeta koje u što kraćem roku daju najbolje rezultate. Najveća zabluda je da se viška kilograma dobijenih tokom zime možemo tek tako rešiti.

- Odluka da se naglo gube kilogrami je isto tako opasna! Naročito je opasno nalaziti razne neproverene dijete na internetu, niti svaka dijeta može svakom odgovarati. Sa zdravljem nema slobodne procene. Preskakanje obroka i dugi periodi bez hrane su odlični uslovi za nastanak kamena u žučnoj kesi. Zato su tri glavna obroka neophodna u toku dana. Svaki obrok mora da sadrži i određeni udeo masnoće. Masti održavaju pravilno funkcionisanje žučne kese, tačnije njeno pravilno ritmičko pražnjenje. Bez stimulacije koju vrši hrana, ne stvara se dovoljno razblažujućih žučnih kiselina koje održavaju holesterol u razređenom stanju. Time se sprečava zastoj žuči, a on upravo pogoduje stvaranju kamena - rekao je iskusni stručnjak.

Kurir.rs/Alo.rs/Preneo: D. P.