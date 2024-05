HITNO UPOZORENJE RHMZ, STIŽE NEVREME! Očekuju se pljuskovi, grmljavina i grad, na udaru ovi delovi Srbije

Intenzivna oblačnost sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom i kratkotrajnom pojavom grada na području Baraničevskog okruga, na potezu Ponikve-Doljašnjica-Boževac, u narednih sat vremena biće u premeštanju ka Petrovcu na Mlavi, navodi se u hitnom upozorenju RHMZ.

Na severu Bačke, području Banata, istočne i južne Srbije lokalni plјuskovi sa grmlјavinom, dodaju u najavi.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog grmljavine, a u nekim krajevima i zbog kiše. Žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

Četvrtak: Promenljivo i nestabilno – smenjivaće se sunčani intervali i pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 24 do 27 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 90%.

Petak: Promenljivo i nestabilno – smenjivaće se sunčani intervali i pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 11 do 17, a najviša od 24 do 27 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 80%.

Subota: Promenljivo i nestabilno – smenjivaće se sunčani intervali i pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar umeren, povremeno i jak jugozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 80%.