DR KON: Možemo da se vratimo u normalu ZA SAMO 2 MESECA, ali pod ovim uslovima

Epidemiolog dr Predrag Kon kaže da trenutno uopšte nismo u tako lošoj epidemiološkoj situaciji i dodaje da nam je malo potrebno kako bi smo se vratili normalnom životu.

- Pokazatelji su jasni da će ovo da se smanjuje i da izlazimo iz maksimuma druge grbe trećeg talasa samo je pitanje kojom brzinom - tako je odgovorio dr Predrag Kon na pitanje kada možemo da očekujemo povratak u normalu.

Dodao je i da ćemo "sa restriktivnijim merama i brzom vakcinacijom to brzo i uraditi."

- Ako se ovakav trend nastavi to će trajati još jedno dva meseca - zaključio je dr Kon.

Kršenje mera deluje destimulativno na sve lekare i sve one koji se bore da ovoga bude što manje. To je neka vrsta inata i prkosa, to je potpuno pogrešno i ne služi ničemu - rekao je dr Kon i dodao da ne zna kako može da se stane na put tome.

Kada je reč o trenutnoj epidemiološkoj situaciji dr Kon kaže da smo dobili stabilizaciju na visokom nivou.

- U Beogradu počinje pad to se jasno vidi, a trebalo je nekome omogućiti rad i jasno je definisano kako. To se pre svega misli na ugostitelje. Pola kapaciteta može da se koristi, gosti da nose maske kada ne konzumiraju piće i hranu, i dva metra između ljudi - objasnio je on.

Naglasio je i da konobari i svi oni koji rade moraju da upozoravaju goste.

- Oni ne mogu da ih kažnjavaju, ali inspekcija i komunalna milicija može - kazao je epidemiolog.

O zaraženim đacima

- Smanjuje se broj prijava zaraženih đaka. Jasno je da kada je to više nedelja zatvoreno, da nema ni registracije. Mi nemamo sada posebno registraciju preko ministarstva, ali je evidentno da ima smanjenja - rekao je dr Kon.

Istakao je da se razmišlja o tome da se nastava aktivira.

- Treba znati da u drugim zemljama kada se aktivirala nastava ponovo je došlo do zaražavanja - dodao je on.

Vakcinacija

- Trećina punoletnog stanovništva je vakcinisana u Beogradu. Loša je situacija u Tutinu, Novom Pazaru, Sjenici. Povećava se svuda vakcinisanost, ali Beograd prednjači - istakao je dr Kon.

Kako je kazao "ko odabere da se ne vakciniše, odabrao je virus!"

- To je živa istina. Da li će ga dobiti za nedelju dana, mesec dana, virus je sa nama, on će opstati. Od nas zavisi koliku ćemo barijeru da mu napravimo, ali neće ga mimoići - objasnio je on.

