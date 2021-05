SENIČIĆ OTKRIO DA LI MASKU MORAMO DA NOSIMO I NA PLAŽI: Pravila se menjaju, dobro se informišite pre nego što krenete na letovanje

Direktor JUTE Aleksandar Seničić istakao je kako će zvanična odluka o tome kako ćemo prelaziti granice tokom leta, biti doneta do juna. Sve do tada važe različita pravila.

- Previše informacija izaziva konfuziju kod ljudi, ali da svakako svaka država ima mogućnost da propiše svoja pravila, i da preporuka Evropske komisije govori u prilog tome. Četiri vakcine odobrene u EU se prihvataju za prelaženje granica ali veliki deo evropskih zemalja prihvata i druge vrste vakcina. Tako da je Slovenija juče izdala regulativu u kojoj se prihvata i ruska i kineska vakcina, samo treba obratiti pažnju da li je prošlo dovoljno vremena nakon druge doze - rekao je Seničić gostujući na TV "Prva".

Napominje da je velika konfuzija oko pravila koja se ponekad menjaju iz dana u dan, te je savetovao da se pre putovanja svi dobro informišu o uslovima na sajtu Ministarstva inostranih poslova ali i na sajtovima zemalja u koju putuju, jer su tu informacije najpouzdanije.

- Te zemlje zavise od turizma, i u skladu sa svojim interesima donose odluke koje vakcine će prihvatiti - objasnio je Seničić.

On je dodao da ćete, ukoliko ste vakcinisani vakcinom koju država u koju putujete ne prihvata, ipak morati da imate PCR test.

U koje države možemo da putujemo bez problema?

Seničić je istakao da je epidemiološka situacija u pojedinim zemljama i dalje kritična, ali da se nada da će se situacija do početka sezone vratiti u normalu.

- Očekujem da će Turska do kraja maja ublažiti mere, pa da će od juna biti moguća 'normalna' sezona. Mislim da će prihvatiti sve vakcine. Što se tiče Grčke, ona prihvata sve vakcine i negativni PCR test, još uvek možemo samo preko Bugarske, a od 14. maja od Severne Makedonije.Tamo je trenutno skraćen policijski čas i opuštaju se mere, sve ide kako su planirali pa se očekuje da će do 14. maja sve restrikcije budu ukinute i da možemo u ovu državu ići normalno - navodi on.

U Albaniju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, i Bosnu i Hercegovinu možemo da putujemo bez ikakvih uslova, podseća Seničić.

U ovom trenutku ne možemo u Italiju tako lako turistički, jer nije do te mere liberalizovan put u ovu državu, ali Seničić očekuje do jula da Italija ukine restrikcije. Napominje da mediji ne motivišu ljude da putuju, jer šire informacije koje nisu tačne.

- Nije tačno da ćemo morati da nosimo maske kad se kupamo i kada smo na plaži, sve što važi za lokalno stanovništvo važiće i za turiste - ističe on.

Takođe kaže da počeli su da se uplaćuju rezervacije, posebno interesovanje vlada među onima koji imaju zamenska putovanja.

