VIŠE NEMA DILEME, SADA JE I ZVANIČNO: 3.000 dinara dobiće svi građani koji se vakcinišu do 31. maja! PRIJAVA OD 1. do 15. JUNA!

Vlada Srbije usvojila je danas Uredbu kojom je predviđena novčana podrška od 3.000 dinara za sve građane koji su se do sada vakcinisali ili koji će do 31. maja primiti prvi dozu vakcine

Uredba o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid - 19 usvojena je kao dodatni motiv za vakcinaciju, a cilj je brže postizanje kolektivnog imuniteta, vraćanje osnovnih funkcija zdravstvenom sistemu i otvaranje ekonomije. Od 1. do 15. juna putem sajta Uprave za trezor biće otvoren portal za prijavljivanje građana za ovu novčanu pomoć, a odmah nakon 15. juna počeće isplata i trajaće do kraja juna. Novčanu pomoć primiće i svi vakcinisani penzioneri, kao i oni koji to nameravaju da urade tokom maja. Za njih će isplata ići po automatizmu, te nije potrebno da se prijavljuju. Danas je usvojena i dopuna Zaključka vlade od 2. aprila 2020. godine kojom će se naknada 100 odsto zarade isplaćivala samo zaposlenima koji su na bolovanju zbog potvrđene zarazne bolesti Covid-19, a vakcinisani su, kao i zaposlenima koji iz zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisani. Ostali zaposleni koji se razbole od kovida dobijaće 65 odsto zarade tokom bolovanja.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti čiji je osnovni cilj realizacija projekta „Stop birokratiji“, a koji predviđa da građani više neće plaćati troškove oglašavanja lične karte nevažećom, već će biti dovoljno da je objave nevažećom na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. Tom zakonskom izmenom predviđeno je i maloletnicima iznad 16 godina za izdavanje lične karte bude dovoljna saglasnost samo jednog roditelja. Na današnjoj sednici usvojen je tekst Memoranduma o razumevanju između vlada Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o tehničkim uslovima i načinima elektronske validacije potvrda o izvršenoj vakcinaciji protiv Covid - 19 i potvrda o izvršenom testiranju. Nakon potpisivanja ovog memoranduma biće u upotrebi digitalni sertifikati o vakcinaciji kojim će se znatno olakšati putovanje između dve zemlje.

Usvojen je i Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, kojim se usklađuje sistem zaštite poslovne tajne sa relevantnim propisima Evropske unije. Tim zakonskim predlogom investiranje u stvaranje i primenu intelektualnog kapitala štiti se pravima intelektualne svojine - patentom, dizajnom, autorskim pravom, kao i zaštitom pristupa znanju koje je privrednom subjektu dragoceno, a nije opšte poznato. Poslovna tajna ima važnu ulogu u razmeni znanja između istraživačkih institucija i privrednih društava, posebno malih i srednjih preduzeća. Vlada je usvojila zaključak kojim su stvoreni uslovi da Srbija prihvati Povelju o programu partnerstva „Zeleni most“, a koja trenutno u članstvu ima 16 zemalja Evrope i 16 nevladinih organizacija. Pristupanjem Srbije stvara se okvir za saradnju sa zemljama potpisnicama, sa idejom da se ubrza globalni prelazak na zelenu ekonomiju promovisanjem tehnologija i najboljih praksi. Suština Povelje je da se ubrza promocija strateških investicionih projekata, čije sprovođenje podrazumeva različite oblike partnerstva u domenu javnog i privatnog sektora, a gde javne inicijative igraju važnu ulogu.ž

Kurir.rs/Tanjug