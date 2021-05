ŠARČEVIĆ LOBIRA PROTIV REKTORKE! Trka za izbor prvog čoveka UB u završnoj fazi: Profesori tvrde da bivši ministar gura ovog čoveka

Trka za izbor novog rektora Univerziteta u Beogradu ušla je u finiš jer su se fakulteti i instituti u njegovom sastavu izjasnili o dva kandidata i za sada je u prednosti Ivanka Popović koja je dobila podršku 31 člana, a za njenog protivkandidata Vladana Đokića opredelilo se 25 članova ove zajednice.

Pored prednosti aktuelne rektorke, neizvesno je da će ona biti izabrana za prvog čoveka akademske zajednice 25. maja, kada savet UB treba da odluči o rektoru jer njegove članove ne obavezuje izjašnjavanje 31 fakulteta i 11 instituta koji su u sastavu Univerziteta u Beogradu.

Tu neizvesnost dodatno podgrevaju glasine koje stižu iz univerzitetske zajednice, da specijelni savetnik premijerke i predsednika države za reformu obrazovanja i nauke Mladen Šarčević lobira da se na čelu ove institucije nađe Vladan Đokić, aktuealni dekan Arhitektonskog univerziteta.

- Mladen Šarčević je u proteklom periodu organizovao sastanke sa dekanima fakulteta, zvanični povod za njih bila je reforma visokog obrazovanja i nauke, a nezvanično se sveo na izbor rektora UB. Neki su imali pojedinačne susrete sa njim, a sa nekim je imao i grupne susrete poput onog u Institutu Vinča - stoji u pismu profesora.

Kako se, između ostalog navodi, zajedničko za sve te skupove je to što im je on pored najava šta će država raditi na unapređenju položaja nauke i obrazovanja, govorio i o izboru rektora gde im je stavio do zanja da on podržava Vladana Đokića.

- Obrazloženje za to svrstavanje je to što on smatra da bi njegovim izborom reforme visokog obrazovanja i nauke bile uspešnije - navodi se u pismu i dodaje da ono što je zbunjujuće bilo da u tim razgovorima jeste činjenica što je on govorio u ime države.

foto: Printscreen/Youtube

- Šta je pod pojmom države podrazumevao ne zna se, ali ono što se zna to je da se nekim dekanima predstavio kao budući ministar obrazovanja i nauke. Zna se i da je kao nagradu za podršku Đokiću obećao i veći novac za projekte na fakultetima, ali i poboljšanje njihove infrastrukture. Javnost treba da bude upoznata sa ovim delovanjem Šarčevića jer ono preti da ugrozi autonomiju univerziteta. Zato smatramo da bi kabinet premijerke trebalo da se ogradi od ovog delovanja jer u protivnom može da se naruši regularnost izbora na Univerzitetu - kaže između ostalog grupa profesora UB u pismu upućenom redakciji Blica.

Mladen Šarčević potvrđuje da je imao sastanke sa dekanima i direktorima instituta, ali negira da je lobirao za izbor Vladana Đokića za rektora Univerzitreta.

- Nisam lobirao za izbor gospodina Đokića za rektora iako bih bio zadovoljan da on bude izabran na čelu UB. To imam pravo da kažem iako sam imao lepu saradnju kao ministar i sa aktuelnom rektorkom Ivankom Popović, ali mislim da bi se ona podigla na viši nivo sa gospodinom Đokićem. To govorim iz ugla čoveka zaduženog za reformu obrazovanja i nauke, ali odluku o izboru rektora ne donosim ja već nadležni organi fakulteta - kaže Šarčević.

Dodaje da takav njegov stav ne remeti autonomiju univerziteta i da ne zastupa nijednog kandidata.

- Samo iznosim svoje mišljenje, ali ću čestitati onom kandidatu koji pobedi jer dan posle izbora moramo da se radujemo pošto je reforma obrazovanja i nauke nacionalni, a ne lični interes. Što se tiče navoda da sam najavljivao da ću biti opet ministar prosvete u novoj vladi, oni su netačni - objasnio je Šarčević.

Vlada Srbije: Nećemo se mešati u izbore

- Univerziteti samostalno odlučuju o svom radu i uređenju i to je za Vladu činjenica koju apsolutno poštujemo. Nemamo nikakva saznanja da bilo koji predstavnik Vlade "lobira" ili se meša u proces izbora rektora. Obrazovanje, uključujući i visokoškolsko obrazovanje i nauka su jedan od prioriteta Vlade jer su oni suštinski važni za naše društvo i budućnost, uz potpuno poštovanje autonomije univerziteta i naučnih ustanova - kažu u kabinetu premijerke.

Ko je Ivanka Popović?

Aktuelna rektorka Ivanka Popović rođena je 1959. godine u Rio de Ženeiru. Završila je Tehnološko-metalurški fakultet, gde je magistrirala i doktorirala, bila je prodekan na matičnom fakultetu, a potom i dekan od 2006. do 2012. godine. Izabrana je za rektorku UB 29. maja 2018. godine. Govori engleski i nemački, služi se francuskim

(Kurir.rs/Blic)