MNOGO MI JE DRAGO ŠTO SMO POMOGLI U NJEGOVOJ BORBI! Vatrogasac Đorđe oduševljen nakon informacije da mali Gavrilo ide na lečenje

Vatrogasac Đorđe Vukićević, koji je pronašao kapitensku traku Kristijana Ronalda, i dao je na aukciju kako bi se sakupio novac za lečenje malog Gavrila Đorđevića, oduševljen je vešću koja je obeležila ovaj ponedeljak - a to je da je sakupljen novac za ovog dečaka iz Kragujevca, koji će konačno moći da ode po najskuplji lek u Budimpeštu.

- Oduševljen sam. Lepšu vest danas nisam mogao da čujem. Mnogo mi je drago što smo moje kolege i ja pomogle u njegovoj borbi. Najbitnije je da je sakupljen i da Gavrilo ide na lečenje - rekao je Vukićević.

Nakon što je Ronaldo traku bacio na travu Marakane dok je izlazio sa terena zbog nepriznatog gola, ona je dospela u ruke vatrogasca Đorđa Vukićevića. Odmah je znao šta će sa njom da uradi, a o tome je razmišljao i pre nego što je krenuo službeno na utakmicu.

- Kada sam kretao od kuće poželeo sam da, ako nešto budem dobio na tom meču, ide u humanitarne svrhe. To se i desilo. Pre utakmice sam video reklamu za malog Gavrila, tako da nije bilo dileme kada sam uzeo traku kome će da ide. Bez obzira na to što želim da dođem do tih suvenira, uvek bih ih davao u humanitarne svrhe. Mnogo je lepše pomoći nekome, nego imati taj suvenir za sebe - ispričao je Đorđe za naš portal odmah pošto je traka dospela u njegove ruke i dao je na licitaciju na sajtu Limundo.

Ronaldovu traku kupila je kladionica Mocart za 7,5 miliona dinara. Pored toga, pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije sakupio je za Gavrila miliona dinara i uplatio ga za njegovo lečenje.

A da bi otišao na lečenje ovaj maleni dečak koji boluje od retke i teške bolesti, spinalne mišićne atrofije, trebalo je da ima obezbeđenih 2,5 miliona evra, koliko košta najskuplji lek. Novac je trebalo sakupiti do sutra, 25. maja a nedostajalo je više od 400.000 evra.

Vest koja je svima naterala suze radosnice svima, najviše Gavrilovim roditeljima, stigla je danas. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su nakon jutrošnjeg razgovora predsednika Srbije sa predstavnicima ovog ministarstva zdravlja, obezbeđena nedostajuća sredstva za lečenje malog Gavrila koji boluje od spinalne mišićne atrofije.

- Sredstva će biti na raspolaganju porodici odmah, kako bi se maleni Gavrilo što pre uputio na lečenje - saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Spinalna mišićna atrofija je izuzetno teška i progresivna bolest koja često ima smrtni ishod. Bolest je posledica mutacije gena i manifestuje se gubitkom osnovnih životnih funkcija kao što su hodanje, varenje hrane, gutanje i disanje. Zbog nje Gaša ne može da drži glavicu, sedi i puzi.

Prva tri meseca se lepo razvijao i napredovao. Međutim, roditelji su primetili da prestaje da pomera ruke i noge i da otežano diše, posle čega je utvrđeno da boluje od ove retke i teške bolesti.

Gavrilo je sa pet meseci starosti primio prvu terapiju (Spinraza) koja je dostupna u Srbiji. Na sreću, odnedavno postoji odobrena genska terapija (Zolgensma) koja je dala šansu obolelima da se izbore sa ovom opakom bolešću. Gavrilo je jedan od njih!

