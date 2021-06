KAKO KOLIMA DO MORA? PRIPREMA, DOKUMENTA I PROPISI: Ovo treba da znate ako planirate putovanje privatnim automobilom

Sezona letnjih odmora polako se zahuktava, a nema sumnje da će i ove godine mnogi do omiljenih letovališta krenuti u sopstvenim aranžmanima, odnosno privatnim automobilima.

Takav će slučaj biti sa mnogim turistima koji planiraju da se zapute ka Grčkoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj, BiH, ali Albaniji, a biće i onih koji će se odlučiti za drumski prevoz do najpopularnijih turskih destinacija.

Međutim, svi koji nameravaju da sopstvenim automobilima krenu na dalek put trebalo bi dobro da se informišu i organizuju o idealnom itinereru, stanju na putevima, dokumentaciji koja je u doba korone potrebna za ulazak u pojedine zemlje, ali i neophodnim papirima, saobraćajnim propisima i kaznama koje prete za njihovo nepoštovanje, cenama benzina i putarina I što je možda i najvažnije da pred polazak dobro prekontrolišu vozilo kojim će prevaliti i po nekoliko hiljada kilometara, kako ih ne bi dočekalo neko neprijatno iznenađenje baš kada su krenuli na toliko željeno i dugo čekano letovanje.

Priprema auta

Idealna opcija pred odlazak na putovanje bio bi neki mini pregled kod automehaničara, ako već niste sami vični da sve isproveravate. A ako volite sve sami da odradite, onda obavezno prekontrolišete barem ključne sisteme - gume i pritisak u njima (obavezno proveriti da li imate rezervnu i da je u dobrom stanju), nivo ulja u motoru, nivo tečnosti za hladnjak, tečnost za klimu, kočionu tečnost, svetslosnu signalizaciju, klima uredaj, akumulator, metlice brisača... Takođe, prekontrolišite i svu neophodno dodatnu opremu - pribor za prvu pomoć, fluorescentni prsluk, svetlosni trougao...

Iako nisu obavezni uvek je dobro imati i PP aparat, rezervne sijalice, kablove za startovanje, kao i dizalicu u slučaju da mora- te da, na primer, zamenite gumu.

Planiranje puta

Veoma važna stavka kada se ide na daleke destinacije. Od toga da eventualno ponesete GPS ili spremite Gugl mape na telefonima, do saveta prijatelja o potencijalno kritičnim deonicama, pumpama na kojima možete da dospete gorivo, ali i odmorite se, popijete kafu ili pojedete neki sendvič, pa čak i prenoćite ako volite da uživate u putovanju ili idete sa malom decom.

Nije naodmet da se upoznate i sa cenama benzina kroz zemlje kroz koje prolazite pošto možete prilično da uštedite. Tako, na primer, pun rezervoar od 50 litara može da vas košta skoro 25 evra manje ako ga napunite u Severnoj Makedoniji, a ne u Grčkoj. Gorivo je najeftinije u BiH, Bugarskoj i Turskoj, a najskuplje u Grčkoj i - Srbiji.

Neophodna dokumenta

Na put, bez obzira na destinaciju, nemojte ni da pomišljate da krenete bez pasoša, saobraćajne dozvole, medunarodne vozačke dozvole, dok je za neke zemlje, poput Severne Makedonije, potreban i čuveni zeleni karton.

foto: Shutterstock

Putno zdravstveno osiguranje nije obavezno, ali je i te kako poželjno posebno sada u doba korone. Naravno, onda dolazimo do korona pravila koja su različita od zemlje do zemlje.

U Crnu Goru, BiH, Severnu Makedoniju i Albaniju možete da uđete bez ikakvih ograničenja. Potvrda o vakcinaciji ili negativni PCR test vam je neophodan za Bugarsku, Hrvatsku, Grčku, Tursku, a negde je dovoljan i antigenski test ili potvrda da ste preležali koronu u periodu od dva do devet meseci pre dolaska.

Saveti za put

Pre nekoliko decenija, kada su retki automobili imali klima uređaje, važilo je nepisano pravilo da se leti zbog visokih temperatura putuje u noćnim satima.

Sada, međutim, kada u vozilu možete da održavate idealnu temperaturu možete da putujete kada vam je najugodnije, kada je vašem organizmu to najbolje.

Ipak, preporuka je da se krene u jutarnjim satima, da se prave pauze na dva-tri sata, posebno ako osetite da vam se makar i malo prispavalo. Dobro je imati dovoljno vode, neki slatkiš, lek za glavobolju...

Do Herceg Novog ili Budve ima nešto više od 500 kilometara, ali je zbog kvaliteta puta ova vožnja verovatno napornija i sporija nego 700 i kusur kilometara autoputem do Halkidikija, dok je skoro 2.000 kilometara do Alanje (Turska) ipak pravi izazov za ozbiljnije vozače.

Propisi, propisi

Saobraćajni propisi se ra- zlikuje od zemlje do zemlje, ali i visina kazni. Ipak, nigde, naravno, nije dozvoljeno pre- koračenje brzine, vožnja pod dejstvom alkohola, korišćenje mobilnih telefona, a najveće razlike se tiču obavezno upa- ljenih svetla tokom vožnje u dnevnim uslovima. Negde se traže, a negde ne. Medutim, dobro se pazite, jer nevezivanje pojasa u Severnoj Makedoniji može da vas košta samo 20 evra, a u Grčkoj čak 350!

Dakle, dobro se pripremite i srećan put!

Saveti

- Pre putovanja obavezno proverite valjanost ličnih dokumenata i dokumenata za auto

- Uvek se udobno smestite u auto, položaj treba da bude takav da vas ne umara

- Ukoliko se umorite ili vam se prispava tokom vožnje, obavezno se zaustavite da predahnete

- Proverite da li sa sobom imate dovoljno vode za piće, pogotovo ako se na putu pojave zastoji

- Kada krenete na put obavezno proverite detalje vaše rute - udaljenost i vreme putovanja, kao i posebne karakteristike zemlje u koju putujete - valute, putarine, saobraćajne propise, koji su vam dokumenti potrebni

- Ne žurite, bolje da vozite mirnije, sa konstantnom brzinom

(Kurir.rs/Blic)