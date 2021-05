ŠTA SA PROPALIM TURISTIČKIM ARANŽMANIMA? Advokat otkriva kako da putnici VRATE SVOJ NOVAC!

Zbog stalnih izmena mera za suzbijanje pandemije koronavirusa i zatvaranja gotovo svih turističkih centara i destinacija, u jednom trenutku doveli su do mnogih nerealizovanih, a delimično ili u celosti plaćenih putovanja, odnosno turističkih aranžmana.

Advokat Aleksandar Andrejić pokušao je da odgovori na pitanja vezano za ovaj problem, koliko je turističkih agencija prestalo sa radom, ko će putnicima refundirati novac i da li su pokrenute neke parnice nakon otkazanih aranžmana.

foto: Kurir Televizija

- Sve agencije su pogođene, s obzirom na to da je to njihova primarna delatnost. Teško je odgovoriti na to i dati broj koliko je njih ugašeno, zato što dobar deo njih pokušava da premosti do ove sezone - rekao je Andrejić, a potom odgovorio ko će putnicima agencija koje su propale refundirati novac i kome da se obrate.

foto: Kurir Televizija

- S obzirom na to da je koronavirus pandemija na globalnom nivou, osiguranje ne pokriva iznose koji su ostali otvoreni. Građani se svakako mogu obratiti agenciji i da pokušaju da naplate od nje to što im se duguje, međutim jako je bitno proceniti da li agencija može da izvrši svoje obaveze, jer dosta manjih agencija je bilo u problemima sa likvidnošću i ranije, a tek nakon ovoga, postoji veliko pitanje da li će uspeti da se naplati do njih - rekao je advokat Andrejić, a o tome da li je moguće tu vrstu potraživanja ponudom novog putovanja, novog aranžmana, rekao je:

00:46 ŠTA SA PROPALIM ODMORIMA? Advokat odgovorio na pitanje ko će putnicima REFUNDIRATI NOVAC!

- To je bila i suština vaučera koji su se pojavili prošle godine. Ti vaučeri su se su i bili izdati sa tim ciljem da se pomeri sve što se dešavo u prošloj da se iskoristi u ovoj godini. Sad je malo fleksibilnije u smislu mera i destinacija na koje može otići. Pretpostavljam da dosta ljudi nije tužilo te agencije, nego da je čekalo to putovanje - rekao je advokat i odgovario koliko je ljudi zapravo tužilo agencije.

- Po mojim informacijama, to nije neki veliki broj jer većina ljudi nije isplatila putovanje u celosti putovanje - rekao je advokat Aleksandar Andrejić.

