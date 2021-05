ANALIZA SMRTI TOKOM EPIDEMIJE, NEMAMO ŠTA DA KRIJEMO! Dr Đerlek objašnjava koje će sve slučajeve Komisija obuhvatiti

Prema zvaničnim podacima koji se svakodnevno objavljuju na sajtu covid19.rs, od marta prošle godine do danas, u Srbiji je korona virus registrovan kod više od 711.000 građana.

Kovid 19 je odgovoran i za 6.834 smrtna slučaja. Koliko je života kovid 19 zaista i odneo, direktno ili indirektno, utvrđuje i Posebna komisija za analizu smrtnih ishoda uzrokovanih bolešću kovid 19. Čini je 10 članova.

Među njima je i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek koji navodi da će se obuhvatiti i oni koji se nisu lečili u bolnici, a takvih, napominje, nije mali broj.

Mirsad Đerlek je izjavio da su predsednik Republike, premijerka i ministar zdravlja su od samog početka zauzeli ozbiljnu strategiju u borbi protiv kovida.

"Brojne pohvala koje smo dobijali iz brojnih zemalja Evrope i sveta svedoče kako smo radili i ja sam zaista ponosan. Jedno od obećanja koje je bilo je da kada se steknu uslovi je da će se izvršti i analiza broja ljudi koji su izgubili život od kovida 19. Komisija je juče formirana, želimo da radimo transparentno. Nemamo šta da krijemo i želimo da vidimo šta se dogodilo u toku epidemije. Radićemo transparentno i u cilju ove zemlje i budućih generacija je da dođemo do pravog broja", istakao je Đerlek.

Prema njegovim rečima, očekuje od predsednice posebne komisije za analizu, a to je dr Verica Jovanović direktorka "Batuta", da će zakazati sednicu tokom vikenda, najkasnije u ponedeljak, gde će se napraviti model kako će se raditi.

"Jedini način da se dođe do pravog uzroka smrti je obdukcija. One nisu vršene zbog preporuke SZO, a kasnije i zbog nemogućnosti da se obezbede svi uslovi za obducenta da ne bude zaraze. Osnovni dokument koji će nam pomoći u ovoj analizi je dokument o smrti iz kojeg ćemo crpeti sve podatke za analizu", istakao je Đerlek.

Obuhvatiće se i oni koji se nisu lečili u bolnici

U potvrdi o smrti, napominje, postoje svi podaci, od imena i prezimena do osnovnog uzroka smrti.

"Ono što je bitno je da je ministar zdravlja naložio širok dijapazon. Obuhvatićemo one gde je korona virus direktan uzrok smrti, ali i one koji nisu bili pi-si-ar pozitivni, ali je njihova klinička slika odgovarala korona virusu. Obuhvatićemo i one koji se nisu lečili u bolnici, a takvih nije mali broj i gde su mrtvozornici konstatovali smrti. Ljudi su i privatno radili skener, pa su dobijali takozvano mlečo staklo kao dokaz da se radi o koroni. Obuhvatićemo i najširi mogući vid onih koji su uopšte imali dodira sa koronom", istakao je Đerlek.

Rukovodiće se, dodaje, potvrdama o smrti.

"Njih pre svega izdaje bolnica, a oni koji nisu umrli u bolnici, potvrdu o smrti piše mrtvozornik i predaje matičnoj jedinici lokalne samouprave. Matične službe šalju podatke Zavodu za statistiku. Obuhvatićemo sve građane, bez obzira na to gde su izgubili život zbog korone. Potvrde o smrti će se nalaziti na tri mesta - zdravstvene ustanove, matične jedinice lokalne samouprave i Zavod za statistiku", navodi Đerlek.

Građani Srbije imaju pravo da znaju istinu

Mora se, kaže, biti veoma oprezan kada se daju podaci, jer je ekspanzija i drugih bolesti.

"Sačekaćemo da vidimo koliko je zaista umrlo od korone. U decembru prošle godine je ja mislim bilo oko 1.800, nemojte me držati za reč. Pre nego što dođemo do brojki bićemo veoma oprezni i i uzdržani i nećemo nepromišljeno izlaziti u javnost", navodi Đerlek.

Analiziraće se i smrtni ishodi predstavnika zdravstvene struke.

"Teško je i govoriti o ovoj temi, a posebno raditi. Mnogi od nas su izgubili bliske prijatelje. Naše kolege sa kojima smo radili, ali ćemo pokušati da budemo objektivni da uradimo ovo za zdravstvene radnike i buduće generacije", navodi Đerlek.

Zamolio je da se ne vrši pritisak na komisiju.

"Posao će biti težak, i građani Srbije imaju pravo da čuju istinu i mi ćemo se truditi da posao uradimo kako treba", izjavio je Đerlek.

Navodi da će danas biti pređena brojka od dva miliona revakcinisanih punoletnih građana Republike Srbije i dva i po miliona koji su primili prvu dozu.

"Smatram da smo mnogo bliži uspostavljanju kontrole nad epidemijom i da nas očekuje mirnije leto", zaključio je Đerlek.

(Kurir.rs/RTS)