DA SE ZALEDI KRV: Polivao me vinom i slikao, našla sam slike na kojima sam bez svesti, premeštao me je u razne poze! ŠOK U PETNICI

U istraživačkoj stanici "Petnica" jedan od zaposlenih - S, godinama je seksualno uzemiravao/zlostavljao devojke, koje su u trenutku nasilja bile ili maloletne ili jedna punoletne. Devojke pripadaju različitim generacijama polaznica "Petnice", a model kojim ih je S. uvlačio u svoj izopačeni svet manipulacija i zlostavljanja, identičan je. S. je predstavljen kao omiljena osoba u stanici, osoba sa ogromnim autoritetom, koja je bila zadužena da pregleda radove koje su polaznici i polaznice pisali tokom seminara i Letnje naučne škole u "Petnici". Amaterski se bavio i fotografijom.

U razgovoru za nedeljnik "Vreme", njih pet je opisalo kroz šta je prošlo u ovom centru. S. je devojke terao da piju alkohol, fotografisao ih nage ili ogrunute samo u prozirne tkanine, a neke od njih je slikao nage bez svesti, u pozama u koje ih je sam nameštao. Neke od devojaka su zlostavljača odmah prijavile upravi "Petnice", neke nekoliko godina kasnije, a neke početkom ove godine. Mnoge nikad i nisu otkrile užase kroz koje su prošle sa S.

Htele su slučaj da prijave policiji, ali su im advokati, koje su konstultovale, rekli da je kod svih devojaka natupila zastara.

- Nakon što ih je Autonomni ženski centar, koji su takode kontaktirale, uputio u detalje čitave procedure, što podrazumeva moguća retraumatizacija i nemoguću zaštitu identiteta, shvataju da nisu spremne da prolaze kroz tako mučan proces. Ipak, iz uverenja da stanica nije bezbedno mesto jer uprava više štiti nasilnika nego njih, odlucile su da izadu u javnost i makar tako pomognu da se cuje njihov i glas drugih žrtava za koje znaju da postoje - navodi se u tekstu u ovom nedeljniku, kao i da prema njhovim saznanjima ima više od 20 žrtava koje su se nekom poverile.

S. više ne radi u "Petnici", s njim je raskinut odnos 2017, mada je i kasnije bio uključen u život ove istraživačke stanice i to kroz honorani angažman. Svi su S. opisali na isti način: čudan i mračan, često grub i ciničan, ali je ima harizmu zbog koje su mnogi voleli da budu društvu. Često je organizovao sedeljke.

Jedna od devojaka, koja je opisala svoje iskustvo u ovom nedeljniku, rekla je da je zajedno sa momkom, sa kojim je bila u vezi, otišla u posetu "Petnici" i da su noć proveli sa S. u dvorštu stanice, udaljeni od objekta i ljudi.

- Pilo smo vino, S. je uvek pio vino. U neko doba, postalo mi je loše, jer mi je neprestano dolivao vino, a nemam kapacitet za alkohol. Otišla sam do WC-a da se sredim. Kad sam se vratila, mog dečka nije bilo, S. mi je rekao da je otišao sa spava. Odmah me je verovalno napao, kako se ja to ponašam, ja nisam žena, da ne umem da volim, da pokažem ljubav prema momku, zanima me samo seks. U to vreme čak ni nisam bila seksulano aktivna, kakav seks... Govorio je da mora da me kazni jer izigravam lepu glupačicu - ispričala je ova devojka.

- Naterao me je da se potpuno skinem, da stojim mirno pred njim, da stojim uz zid, naređivao mi je u koje poze da stanem - dodala je, kao i da ju je sve vreme prisuljavao da pije, a kada je polila vino po sebi to ga je dodatno razjarilo.

Naredio joj je da ode do tuš kabine i opere se. Išao je za njom i posmatrao je dok se tuširala, a potom je naterao da se vrate na isto mesto. Polio ju je sada sam vinom, opet je oterao do tuša i fotografisao je.

- Već je svanulo kad je iz nekog razloga nakratko otišao do svoje sobe. Pobegla sam u sobu u kojoj sam bila s momkom, ali je on došao za mnom, vređao me, gađao nekim jabukama i đubretom koje je stajalo na komodi. Tek kad je primetio da se moj dečko budu, otišao je - ispričala je ova devojka.

Ona je naredne, 2010, došla u stanicu da se raspravi sa S, koji joj je ispričao tužnu priču o ženi, ratištu, deci, a potom kaže da je 2017. otišla u Petnicu kako bi razgovarala o nekim drugim problemima, ponovo je otišla kod S. i tražila sve fotografije na kojima je ona. S. joj je dao USB stik, ali kad ga je pokrenula doživela je šok.

- Videla sam sve fotografije. One za koje sam znala kada su nastale, i fotografije sebe bez svesti. Potpuno gole. Stavljao je na mene jabuke, tkanine, premeštao moje telo u razne poze - prica ona i dodaje da su te slike nastale kada je došla kod njega da razgovaraju.

Samo nagađa kako je ostala bez svesti, da li zbog alkohola ili jakog anksioznog napada. Odlazi u upravu i prijavljuje osnivaču i bivšem direktoru, Vigoru Majiću i Nikoli Božicu šta se dogodilo. Odgovaraju joj da je s njim razgovarano, da je on težak covek, pa i suicidalan. Kažu joj da je hard disk sa fotografijama "sklonjen". Te godine je sa S. raskinut radni odnos, ali se iz mejl prepiske, u koju je "Vreme" imalo uvid pokazuje da je on i kasnije učestovovao u izradi "Petničkih svezaka".

Uprava je navela da su ga angažovali honorarno jer su čuli da je u teškoj materijalnoj situaciji, i da nije imao nikakav kontakt s decom.

