JEZIVI OPISI IZ PETNICE: Tražio je da skinem brushalter, kružio je oko mene i slikao me iz raznih uglova SVE VREME JE DAHTAO

U istraživačkoj stanici "Petnica" jedan od zaposlenih - S, godinama je seksualno uzemiravao/zlostavljao devojke, koje su u trenutku nasilja bile ili maloletne ili jedna punoletne. Devojke pripadaju različitim generacijama polaznica "Petnice", a model kojim ih je S. uvlačio u svoj izopačeni svet manipulacija i zlostavljanja, identičan je.

S. je predstavljen kao omiljena osoba u stanici, osoba sa ogromnim autoritetom, koja je bila zadužena da pregleda radove koje su polaznici i polaznice pisali tokom seminara i Letnje naučne škole u "Petnici". Amaterski se bavio i fotografijom.

U razgovoru za nedeljnik "Vreme", njih pet je opisalo kroz šta je prošlo u ovom centru. S. je devojke terao da piju alkohol, fotografisao ih nage ili ogrunute samo u prozirne tkanine, a neke od njih je slikao nage bez svesti, u pozama u koje ih je sam nameštao.

Neke od devojaka su zlostavljača odmah prijavile upravi "Petnice", neke nekoliko godina kasnije, a neke početkom ove godine. Mnoge nikad i nisu otkrile užase kroz koje su prošle sa S. Htele su slučaj da prijave policiji, ali su im advokati, koje su konstultovale, rekli da je kod svih devojaka natupila zastara.

- Nakon što ih je Autonomni ženski centar, koji su takode kontaktirale, uputio u detalje čitave procedure, što podrazumeva moguća retraumatizacija i nemoguću zaštitu identiteta, shvataju da nisu spremne da prolaze kroz tako mučan proces. Ipak, iz uverenja da stanica nije bezbedno mesto jer uprava više štiti nasilnika nego njih, odlucile su da izadu u javnost i makar tako pomognu da se cuje njihov i glas drugih žrtava za koje znaju da postoje - navodi se u tekstu u ovom nedeljniku, kao i da prema njhovim saznanjima ima više od 20 žrtava koje su se nekom poverile.

S. više ne radi u "Petnici", s njim je raskinut odnos 2017, mada je i kasnije bio uključen u život ove istraživačke stanice i to kroz honorani angažman. Svi su S. opisali na isti način: čudan i mračan, često grub i ciničan, ali je ima harizmu zbog koje su mnogi voleli da budu društvu. Često je organizovao sedeljke.

Druga devojka, koja je odlučila da ispriča svoju priču za nedeljnik "Vreme", opisala je da je prošla kroz standardni obrazac koji je S. primenjivao za vrbovanje devojaka kojima je pregledao naučne radove.

- Prvi put sam ga videla sa 15 godina kada mi je sređivao rad. Znala sam da slika polaznice, da su ponekad na slikama gole i da u Petnici vlada nekakvo uverenje da treba da ti bude čast ako ti ponudi da se slikaš - navela je i dodala

- U Petnici vlada uverenje da treba da ti bude čast ako ti ponudi da se slikaš. Dok pregleda rad, ti si zatvorena s njim u tom ćumezu u kom živi, naizmenično te hvali i priča ti da si glupa. Onda u pauzi uzme fotoaparat. Ako kažeš da nećeš, preti da ti neće objaviti rad.

U Petnici je, navodi se, bilo opštepoznato da S. fotografiše decu tokom pregledanja radova, ali njoj je to bilo predstavljeno kao potpuno normalno. Pritom, pristanak na fotografisanje je značio i brži izlazak iz prostorije, jer ako bi devojka odbila fotografisanje, on bi ih vređao i držao u prostoriji i preko šest sati.

- Važno je da svima bude jasno: on je nama predstavljen kao osoba od autoriteta, sa velikim znanjem iz prirodnih nauka. Sa 15-16 godine, meni je bilo jako važno da ga ne razočaram ili iznerivarm. Slučaj ove devojke je kulminirao kada je imala tek 16 godina - otišla je da joj pregleda rad, a on je počeo da je ubeđuje da skine brushalter, ali da ostane u majici. Ubeđivanje je trajalo satima iako je jasno stavila do znanja da joj je neprijatno.

- Posle nekoliko sati, više nisam imala snage za ubeđivanje, skinula sam brushalter i ostala u majici, ali je onda njega nervirao neki dezen na njoj, pa je tražio da je okrenem, tako da zadnji deo moje majice bude napred. Pristala sami na to. Fotografisao me je. Tada počinjem da osvešćujem kako je sve to pogrešno: on neprekidno škljoca oko mene, slika me iz raznih uglova, ali sve vreme ubrzano diše i dahće, počinjem da se pribojavam da njega ta situacija seksualno uzbuđuje - navela je ova devojka, kao i da je S. nastavio da je ubeđuje da skine i majicu.

Pokazao joj je fotografije nagih devojaka koje je slikao, da bi je ubedio da te slike nisu vulgarne, već "umetničke". Pošto je bilo kasno, devojka mu je predložila da to urade sutradan, jer rad još nije gotov. Sutra je došla u pratnji vršnjaka, dečaka. Prema svedočenju, ona nije jedina koja se tako dovijala. S. bi ponekad pristao da "pratnja" bude tu, ali je tu osobu ignorisao, a nekad bi osobu koju devojka povede jednostavno izbacio napolje. Ova devojka nije govorila nista sve do početka ove godine, kada je od samog incidenta prošla čitava decenija:

- U tom uzrastu, nisam imala pojma šta je sve seksualno nasilje. Sve sam pripisala njegovoj ekscentričnosti i trudila se da potisnem. Poverila sam se drugim polaznicima, jer Stanica tada nije imala psihologa. Sada krivim sebe što nisam prepoznala seksualno nasilje, razmišljam da li bih nekog spasla da nisam ovoliko ćutala.

