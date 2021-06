POLAZNICA PETNICE OPISALA KAKO IZGLEDA SOBICA U KOJU JE S. VODIO DEVOJKE: Služio je crno vino, sir, masline, voli da popije

Srbiju trese skandal u vezi sa navodnim seksualnim zlostavljanjem koje je nekoliko polaznica iz Petnice prijavilo da su tamo doživele.

Jedana polaznica je u ispovesti ispričala svoje iskustvo sa čovekom kojeg su polaznice optužile za seksualno nasilje.

Pet žrtava odlučilo je da progovori o navodnom seksualnom nasilju doživljenom u Istraživačkoj stanici Petnica od 2003. do 2014. godine, a detalji su šokirali javnost. One tvrde da ih je izvesni S. pod ucenom da njihovi radi neće biti objavljivani i psihološkim terorom autoriteta koji je imao, terao da se skidaju i poziraju dok ih on fotografiše. Često ih je vređao i verbalno maltretirao, a uz sve to ih je prisiljavao i da piju alkohol, ispričale su one za Nedeljnik "Vreme".

- To je opšte poznato. On je prema devojkama stvarno bio okej i koliko ja znam, nikoga nije napastvovao. Ja sam se slikala toples kod njega, znači samo gornji deo sam skidala. On voli da popije vino i kada devojka dođe u tu njegovu sobicu, unutra je namešten fotoaparat. Služio je crno vino, sir, masline i onda priča sa devojkama i izaziva različite reakcije. Hteo je da na slikama uhvati svaku emociju - rekla je polaznica Petnice koja je želela da ostane anonimna.

Fotografije čuva i dalje i kako kaže, zna samo za slučajeve fotografisanja, ali ne i napastvovanja.

- Konkretno, meni grudi nije video, s leđa sam se slikala, a znam još nekoliko polaznica koje su se fotografisale kod njega toples. Da li su se neke skroz skidale, ne bih znala, ali nije bio nepristojan, nije pipkao ili bilo šta slično. Nekolicinu fotografija sam bila dobila na mejl, imam ih i dan-danas i baš su mi drage fotografije - istakla je ona.

Dodala je kako je S. "baš voleo da ide po Petnici i fotografiše sve".

- Znam mnogo devojaka koje je slikao, kačile su to i na svoje Instagram profile. Uglavnom su bile crno-bele slike, jer je on to tako voleo - zaključila je polaznica Petnice.

(Kurir.rs/MONDO)