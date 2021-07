VIŠE OD POLOVINE VOZAČA PALO TEHNIČKI ZA 3 DANA ZBOG NOVIH PRAVILA: Ne radi prskalica, zadnji brisač, migavac! ZA OVO OBARAJU

BEOGRAD - Neispravna signalizacija, ne radi migavac na retrovizoru ili zadnji brisač, pokvarena je prskalica za pranje šoferšajbne, treće stop svetlo gubi kontakt, puklo staklo...

Ovo su neki od najčešćih nedostataka zbog kojih je u poslednja tri dana, od 50 do 80 odsto vozila "oboreno" na tehničkom pregledu, pišu Novosti.

Od 6. jula je počela primena novih pravila i snimanje kompletnog toka provere ispravnosti automobila, što je značajno usporilo čitav proces. To je glavni razlog što je veliki broj stanica već podigao cene tehničkog, jer upola manje vozila uspevaju da pregledaju. Ranije je provera trajala 35, a sada 50 minuta do sat vremena.

Mnogi još nisu korigovali cene, ali najavljuju da će to uraditi od sledeće nedelje. Tako je pregled pre 6. jula, za putnička vozila koštao uglavnom od 3.000 do 4.500 dinara širom Srbije, a sada je od 5.000 do 7.000, a za teretna vozila negde je i 8.000 dinara.

Nova pravila su donela i nove probleme kontrolorima, koji se suočavaju sa besom nezadovoljnih vozača. Siniša Todorović, koji radi na jednoj beogradskoj tehničkoj liniji, ističe da su zaposleni pod velikih stresom.

- Dođite da vidite šta mi doživljavamo svakog dana, kakve verbalne napade od vozača koji nisu prošli tehnički - kaže Todorović. - Lepo smo ih savetovali koje nedostatke da isprave, ali nisu nas poslušali. NJima nije problem cena tehničkog, dali bi i više samo da prođu.

Vlada Marinković, iz Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda, ističe da su vozači olako shvatili promene.

- Nisu razumeli šta se desilo 6. jula i direktan uticaj snimanja kamerama na uvođenje reda u ispravnost voznog parka u Srbiji - objašnjava Marinković. - Nije suština u ceni tehničkog pregleda, nego je neophodno da vozači pre odlaska na proveru otklone nedostatke koje i sami vide, da ne bi "padali" zbog trivijalnih stvari. Posle će plaćati novi tehnički, jer ne mogu da stignu da poprave ono što treba u roku od tri dana, ili će jedan period biti bez registracije, što će ih još skuplje koštati, ako tako voze.

I Aleksandra Nikolić, direktor tehničkog pregleda u jednom auto-centru, ističe da su vozači svesni nedostataka, ali ih ne otklanjaju i očekuju da će proći.

- Sada moraju da promene te navike, koje su stekli zbog brojnih tehničkih pregleda koji su ranije propuštali razne nedostatke - objašnjava Nikolićeva. - Pre dolaska treba da pripreme vozilo da bude ispravno.

