LEKARI PREDLAŽU PREDSEDNIKU SRBIJE: Ko neće vakcinu, treba da plati troškove lečenja od korone koji se kreću i do 100.000 evra

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na otvaranju Zdravstvenog centra u Borči rekao da je dobio dosta predloga od lekara da se ljudima koji nisu vakcinisani, a imali su mogućnost da prime vakcinu, naplaćuju troškovi lečenja od korone, napominjući da to još ne može to da prihvati, ali da nam se, kako kaže, takvo vreme neumitno približava i da će država na neki način morati da reaguje i suzbije neodgovornost onih koji su protiv vakcina.

Kaže da je kod nas lečenje besplatno, pošto nečiji troškovi lečenja iznose i do 100.000 evra, i da građani misle da je to pokriveno zdravstvenim osiguranje, što je oko 500 do 600 evra.

Povećanje plata u zdravstvu narednih meseci Vučić je izjavio danas da će zdravstveni radnici do kraja godine dobiti povećanje plata,a da će se u narednim mesecima znati koliko će to povećanje iznostiti, a zavoisisće od od stope rasta i stanja u budžetu. On je prilikom obilaska novoizgrađenog Doma zdravlja u Borči rekao da se i dalje nada da će stopa rasta biti sedam odsto. "Stanje javnih finansija je dobro i biće pod kontrolom, samo da vidimo koliko ćemo snage imati da povećamo plate, a da ne ugrozimo poslodavce. U ovom slučaju za državu i to je manji problem, ali ako budemo išli na povećanje minimalne zarade to će se odnositi i na privatni sektor. Samo da izračunamo dobro pa ćete u narednim mesecima doboti odgovor", rekao je Vučić.

"Ili, da razmišljamo... , mada nisam za to, ali čuo sam mnogo predloga da ne napalaćujemo lečenje onima koji su vakcinisani, a da naplaćujemo onima koji nisu, a imali su mogućnost da se vakcinišu. Ne mogu to da prihvatim, možda nije dirketno kršenje Ustava, ali jeste kršenje ravnopravnosti. Ali, ćemo nešto morati da uradimo da takvu dozu neodgovornosti i neozbiljnosti suzbijemo, kako i šta... još ne znam ali ovo ne mogu da podržim u ovom trneutku" objasnio je on.

Još nije vreme zato, kaže, ali molim ljude koji se tako neodgovorno ponašaju da razumeju da se čak i takvo vreme neumitno približava.

Kaže da je čuo za jednu mladu devojku da je u veoma teškom stanju jer se nije vakcinisala i izrazio nadu da će to dete preživeti.

"Nama vakcinisanima ne fali baš ništa, tako da nemojte da govorite gluposti o čipovima i druge stvari - prekinite sa time. Kada pričate protiv vakcina nekoga možete da ubijete, nečiju decu da ostavite bez oca ili majke ili neku majku i oca bez deteta. Molim vas kao Boga da to ne radite", poručio je Vučić.

Upozorio je da rastu brojevi zaraženih i da smo pre sedam dana imali 1,41 odsto zaraženih u 10 sati, a jutros 2,09 odsto zaraženih.

Vučić je dodao da rastu brojevi svuda u svetu i poručio da je jedini lek vakcinacija.

Zamolio je ljude da se vakcinišu i istakao da nam nije potrebno novo zatvaranje zemlje i pad ekonomije.

"Kada sam vam rekao da ćete da imate veće plate, imaćete ako budemo imali privredni rast. Ne možemo da povećavamo plate ako zatvorimo zemlju i ako ekonomija pada - povećanje plata nije pitanje nečije milosti", poručio je predsednik.

Zamolio je ministra zdravlja Zlatibor Lončara da zamolio premijerku Anu Brnabić da se što pre organizuje sastanak oko uvođenja treće doze vakcine ili da je sačekaju kada se vrati sa puta.

"Mogu i ja da je zamenim, da napravimo što pre taj sastanak, sedite sa lekarima i epidemilozima i donestite odluku oko vakcina i da idemo u to", poručio je Vučić.

