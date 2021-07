LEPA MAŠA JE SESTRA LUKE BOJOVIĆA: Vuk se zbog njene majke razveo od prve supruge, a ubijenog brata ne može da prežali (FOTO)

Novinarka i rediteljka Maša Radović (30), ćerka Vuka Bojovića, koji se 28 godina nalazio na čelu Beo zoo vrta, nasledila je od svog oca veliku ljubav prema životinjama.

Lepa Maša se bavi se i marketingom, ali je pozorište ipak njena najveća ljubav, piše Mondo.

Maša je inače mlađa Vukova ćerka koju je dobio iz drugog braka sa novinarkom Vesnom Radović. Nikola, njegov sin iz prvog braka sa umetnicom Anđelkom Bojović, podsetimo, ubijen je 2013. godine u centru Beograda, a stariji sin Luka se trenutno nalazi u zatvoru u Španiji gde treba da odsluži kaznu od 18 godina robije. Vuk je iz prvog braka imao i ćerku Mariju.

Na osnovu objava na društvenim mrežama od kada je Nikola ubijen čini se da su njih dvoje veoma bliski jer njegova polusestra i dalje ne može da prežali što ga više nema...

- N moj. To su bili izlasci. To je bilo uzajamno razumevanje, podrška i ljubav. To je bio brat - napisala je u opisu jedne od slika sa pokojnim bratom.

Vuk Bojović je preminuo 17. septembra 2014. godine. Bio je vajar i dugogodišnji direktor Zoo vrta.

Za razliku od tragičnih priča ostalih članova njene porodice Maša deluje kao da živi ispunjen i srećan život što često pokazuje na fotografijama na društvenim mrežama. Veoma je aktivna i voli da putuje, a nisu retke njene fotografije sa egzotičnih destinacija na kojima pokazuje izvajano telo.

Maša se udala za svog izabranika u oktobru 2019. godine, a u međuvremenu su dobili i sina.

