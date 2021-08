DR KON O NOVIM MERAMA NA JESEN: Ovo će se promeniti kada dođu četvorocifreni brojevi! Tri stvari moramo da shvatimo

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Predrag Kon rekao je danas da imamo porast aktivnosti virusa, kao i da očekujemo porast broja novozaraženih, i tokom sledeće nedelje.

Dodao je da "ne možemo znati kakve će posledice imati povratak turista, rekao je."

- Ovo jeste talas, možemo da ga nazovemo blagi talas ali porast svakako jeste - rekao je dr Kon.

Razvoj situacije do kraja leta?

- Pouzdano se može reći da naredne dve nedelje doći do porasta aktivnosti. Za sve festivale, slavlja dostavljeno je ono što se preporučuje, a to je da budu zaštićeni, da su vakcinisani, da su preležali, testirani i da nose masku sve vreme. Što se tiče festivala imali smo primer Egzita i on je dobro prošao. Otkrili smo i zaražavanja, ali nije došlo do naglog skoka - objasnio je dr Kon za RTS.

Treća doza vakcine

- Treća doza se daje ali samo onima koji su u supresiji, oni koji imaju oslabljeni imunitet zbog prirodne bolesti. Razne bolesti koje jako obaraju imunitet, ti pacijenti su u najvećem riziku i za njih se preporučuje vakcina. Najvažnije je da se te osobe zaštite. Jasno je da vakcina ne može dugo da drži, takva je situacija u Izraelu, javlja se i u drugim zemljama. Posebno je bitno da oni koji su stariji polako gube tu zaštitu i to je sada poznato. Mi smo za sada odlučili samo za one koji su u ozbiljnom riziku i imaju teške forme bolesti.

Kako povećati broj vakcinisanih

- Do sada imamo 49,7 odsto imunizovanog punoletnog stanovnišva, verovatno je više od 50 odsto. Prvo i osnovno treba shvatiti da je vakcinacija odobrena za starije od 12 godina, treba shvatiti da dolazi formiranje školskih kolektiva i treba shvatiti da neće biti striktnih mera kao prošle godine jer postoji zaštita. Lično razmišljam, kako će, mora se insistirati da kolektivi budu zaštićeni. Kako će raditi oni koji ne žele da budu vakcinisani to ćemo videti. Insistiranje neće prestati od strane Javnog zdravlja. Zaštićenost jednako vakcinisanost, i oni koji su preležali. Podrazumeva ili da se neprekidno testiraju. Važi i za zdravstvene radnke i tu nema dileme - istakao je epidemiolog za RTS.

Nove mere na jesen?

- O novim merama i zabranama u smislu zatvaranja kao što je bilo teško da će biti govora. Biće sigurno kada dođu četvorocifreni brojevi da ne mogu javna okupljanja da budu kao sada, sada je do 500 ljudi. Sve što je više od 500 traži odobrenje od Kriznog štaba. Dato je uslovno šta sve treba da se obezbedi, da se zaštićeni okupljaju, ali i svedoci smo da se to ne poštuje. Moramo da podignemo svest o tome, ja kao epidemiolog imamo obavezu da insistiram na vakcinisanosti onih koji će ući u kolektive i na zaštićenosti.

O potpunoj eliminaciji virusa

- Ne liči da će biti eliminisan, na svetskom nivou ne možete jednako obaviti vakcinaciju. Virus opstaje i menja se, samim tim kada se promeni toliko da može da zaobiđe imunitet koji je stvoren vakcinacijom liči da će opstati. To ne mogu da tvrdim, ali tako liči. Vakcine koje imamo nisu žive vakcine i od njih se ne može očekivati brzo iskorenjivanje. Ovaj virus sada, delta soj, ima veći reprodukcioni broj, pominje se da je sada sedam, što je vrlo visoko. Na početku je bio između dva i tri. Ono što treba shvatiti je da nemamo vakcinu, ovaj proces bi trajao neuporedivo duže i bio bi sa više raznih varijanti - objasnio je dr Kon.

Kako će izgledati početak nove školske godine

- Možda neko misli da će epidemiološka situacija da se poboljša, ne očekujem da će to da se desi, neće se ništa promeniti jer kolektivi jesu mesta prenošenja virusa, posebno delta soj koji se pokazuje da bolje ide kroz mlađe. Ono kako ja vidim početak školske godine je da deca treba da budu zaštićena - zaključio je dr Kon.

